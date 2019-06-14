Руслан Болотов: Причальные сооружения для парома на Ольхон должны быть введены в ближайшее время

Причальные сооружения для парома на Ольхон должны быть введены в ближайшее время. Такое поручение дал первый заместитель Губернатора - Председатель Правительства Иркутской области Руслан Болотов во время рабочей поездки в Ольхонский район.

- Причал должен уже работать – по контракту срок окончания работ уже истек. Стройнадзором указан ряд замечаний, которые подрядчик должен в ближайшее время устранить, а минстрой - жестко проконтролировать, - сказал Руслан Болотов.

На объекте на материковой части выполнено устройство пирса и причальной стенки сооружения, очистных сооружений, резервуара дождевых сточных вод, канализации и выгреба, сооружены проезды и площадки, проведены работы по устройству средств навигационного оборудования, наружного освещения, благоустройству территории. Стоимость работ – более 110 млн рублей, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

Также Председатель Правительства оценил ход работ на объекте дорожного строительства Тогот-Курма. Там ведется реконструкция на участке с 0 по 17 км. Стоимость работ по контракту более 820 млн рублей. Работы идут в графике, хотя есть небольшое отставание по инженерным сооружениям. Особое внимание Руслан Болотов попросил обратить на соблюдение требований по качеству работ. Дорога будет введена в эксплуатацию в 2020 году.

А школа на 725 мест в поселке Баяндай должна быть сдана уже к концу текущего года. Готовность объекта высокая, в настоящее время ведутся внутренние монтажные работы, устройство водопровода, канализации, отопления, электромонтаж, прокладка кабелей, заканчиваются работы по наружным сетям водоснабжения и канализации, устройству тепловой сети. В ближайшее время подрядчик приступит к благоустройству территории.

Финансирование осуществляется в рамках государственной программы Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы: в 2018 году - около 392 млн рублей, из них из областного бюджета – 372 млн рублей; в 2019 году предусмотрено 415,5 млн рублей, в том числе почти 395 млн из средств областной казны. Плановый срок ввода объекта в эксплуатацию – декабрь 2019 года.