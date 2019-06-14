Вопросом реализации проекта торговой сети «Продукты Приангарья» займется рабочая группа при Правительстве региона

Реализацией проекта торговой сети под брендом «Продукты Приангарья» займется рабочая группа при Правительстве региона. Такое поручение дал Губернатор Иркутской области Сергей Левченко на совещании, посвященному вопросу создания торговой сети. В рабочую группу войдут региональные министерства сельского хозяйства и экономического развития, областная служба потребительского рынка и лицензирования, Корпорация развития и Агентство инвестиционного развития Иркутской области.

Одной из задач, которую поставил глава региона перед рабочей группой, – проведение маркетингового исследования рынка Иркутской области с точки зрения работы торговых сетей, ассортимента продукции, анализа покупательской способности. Параллельно с этим вопросом будет проанализирован опыт других регионов по созданию подобных торговых сетей. Сергей Левченко отметил, что одним из крупных объектов проекта «Продукты Приангарья» должен стать супермаркет в областном центре.

– Когда мы направляем существенные средства поддержки на сельское хозяйство, увеличивается количество выпускаемой сельхозпродукции, при этом накрутки в магазинах не падают, что от этого выигрывают наши жители? Ничего. Наша задача переломить эту ситуацию. Торговая сеть – должна стать якорным проектом, который позволит сосредоточить максимально возможное количество продукции товаропроизводителей региона, а также даст возможность выхода на потребительский рынок продукции крестьянских (фермерских) хозяйств. У проекта должна быть социальная направленность, – подчеркнул Губернатор.

Напомним, ходе оглашения своего ежегодного Послания в апреле Губернатор дал поручение Правительству области создать торговую сеть с государственным участием, реализующую продовольственные товары регионального производства с минимально возможными торговыми надбавками. В качестве названия сети Сергей Левченко предложил использовать учреждённый региональным минсельхозом бренд «Продукты Приангарья».

«Продукты Приангарья» – региональный товарный знак производителей продовольственных товаров, гарантирующий высокое качество продукции. Знак разработан министерством сельского хозяйства региона, зарегистрирован в Роспатенте. По данным на 1 июня 2019 года, правом использования знака обладают 44 предприятия агропромышленного комплекса Иркутской области. Претендентам на товарный знак предъявляется ряд требований: производство заявленной продукции на территории Иркутской области из отечественного сырья и (или) сырья, произведенного в странах Таможенного союза, соблюдение технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» и отсутствие претензий к качеству продукции со стороны контролирующих органов. Присваивается товарный знак на основании решения специально созданной в министерстве сельского хозяйства Иркутской области межведомственной комиссии.

30 мая состоялось торжественное открытие первого пилотного торгового объекта в Зиме. Министерство сельского хозяйства Приангарья поддержало инициативу предприятия-обладателя регионального торгового знака присоединиться к проекту по открытию торговых объектов «Продукты Приангарья». Торговая точка работает в формате «магазин у дома». В соответствии с условиями торговой сети, не менее 70% ассортимента магазина состоит из продукции местных производителей, на ряд товаров действует минимальная наценка, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.