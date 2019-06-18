Житель Томска перевёл 125 тыс. руб. предоплаты мошенникам за несуществующий Land Cruiser из Ангарска

41-летний Житель Томска перевёл в качестве предоплаты 125 тысяч рублей мошенникам за несуществующий автомобиль Toyota Land Cruiser 100, объявление о продаже которого он увидел на одном из сайтов бесплатных объявлений в городе Ангарске Иркутской области, сообщается 17 июня на сайте региональной полиции.
По информации правоохранителей, мужчина связался с автором объявления, который сообщил, что может забронировать машину только после предоплаты. Мужчина перечислил на счёт деньги, после чего связь с продавцом прекратилась. По факту происшествия житель Томска обратился в полицию.
Во время проверки полицейские выяснили, что номер лжепродавца зарегистрирован в Иркутской области, его личность устанавливается.
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» УК РФ, санкции которой предусматривают до 5 лет лишения свободы.