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Житель Томска перевёл 125 тыс. руб. предоплаты мошенникам за несуществующий Land Cruiser из Ангарска

18 июня 2019

41-летний Житель Томска перевёл в качестве предоплаты 125 тысяч рублей мошенникам за несуществующий автомобиль Toyota Land Cruiser 100, объявление о продаже которого он увидел на одном из сайтов бесплатных объявлений в городе Ангарске Иркутской области, сообщается 17 июня на сайте региональной полиции.

По информации правоохранителей, мужчина связался с автором объявления, который сообщил, что может забронировать машину только после предоплаты. Мужчина перечислил на счёт деньги, после чего связь с продавцом прекратилась. По факту происшествия житель Томска обратился в полицию.

Во время проверки полицейские выяснили, что номер лжепродавца зарегистрирован в Иркутской области, его личность устанавливается.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» УК РФ, санкции которой предусматривают до 5 лет лишения свободы.


/ СИА /
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