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Мэр Саянска Боровский намерен вновь пойти на выборы

18 июня 2019

Мэр города Саянска Иркутской области Олег Боровский на своей странице в Facebook 17 июня сообщил, что намерен пойти на выборы главы города, которые пройдут 8 сентября.

«Сегодня на внеочередном заседании думы города Саянска были назначены на 8 сентября выборы мэра города. Думаю, будет интересно и весело! Я уже озвучивал, что пойду на второй срок. Хотелось, чтоб всё прошло достойно, по-честному и без грязи. В 2014 году я о себе узнал столько всего нового, можно было обзавидоваться. Что будет сейчас, сложно предсказать. Зубами держаться за должность не собираюсь. Открыт для любого диалога. Самое главное – это развитие родного города. Сделано немало, но предстоит ещё больше!» – написал Боровский.


/ СИА /
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