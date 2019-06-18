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Примсоцбанк улучшил условия кредитования Бизнеса по «бизнес-ипотеке»

18 июня 2019

Примсоцбанк увеличил максимальный срок действия кредита «Бизнес-ипотека» на приобретение недвижимости для коммерческих целей до 96 месяцев. Предложение действует при сумме кредита до 10 миллионов рублей.

Минимальная сумма кредита составляет 300 тысяч рублей для подразделений Приморского края, за исключением головного офиса Банка во Владивостоке. Для остальных подразделений – 500 тысяч рублей. Максимальный размер кредита – 0,5% от размера капитала Банка (по данным Banki.ru на 01.05.2019 можно получить до 41,235 млн. рублей)

— Отличительной чертой программы является отсутствие первоначального взноса при приобретении недвижимости. Кроме того, часть суммы кредита может быть не обеспечена залогом, — отмечает Алексей Пастухов, начальник управления кредитования малого бизнеса ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».

Беззалоговая сумма рассматривается под каждого клиента индивидуально, что является важным моментом при работе с каждым клиентом Банка

Ставка по кредиту — от 12,5% годовых. Срок кредитования от 3 до 96 месяцев, что является оптимальным условием для данного вида целевого кредита.

Подробные условия кредитования и требования к заёмщикам можно узнать в любом из офисов ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», обслуживающих юридических лиц, на официальном сайте и по телефону 8(800)200-42-02.


/ СИА /
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