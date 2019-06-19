«Бизнес для того и существует, чтоб зарабатывать, а не прохлаждаться». Иркутяне высказались об идее ввести в России 4-х дневную рабочую неделю

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая на Международной конференции труда, заявил, что рабочая неделя в России в будущем может стать четырехдневной. В качестве аргументов он привёл эксперимент американского предпринимателя Генри Форда, который решился на сокращение рабочей недели с 48 до 40 часов и «получил впечатляющий рост производительности труда». А также – новозеландскую компанию, которая ввела четырехдневную рабочую неделю, в результате чего производительность труда увеличилась на 20%, а уровень стресса сотрудников снизился.

В настоящее время переход на четырёхдневную неделю в России – лишь идея. По мнению вице-премьера страны Татьяны Голиковой, нововведение потребует серьезных изменений, в том числе в трудовом законодательстве. Кроме того, она считает, что нужно проанализировать вопрос социальных гарантий.

Портал SIA.RU решил выяснить, что думают об инициативе известные предприниматели, банкиры, финансовые консультанты Иркутска и обратился к ним с вопросами: как повышается производительность труда в их компаниях, и что они думают об идее перехода на четырёхдневную рабочую неделю?

«Важно ориентироваться на результаты работы, а не на количество часов в офисе»

Владимир Химаныч, руководитель управления по работе с персоналом Райффайзенбанка:

– Основными способами повышения эффективности труда для нас всегда являлись найм квалифицированного персонала и создание условий работы, которые мотивируют сотрудника реализовывать свой потенциал.

В целом, нейтрально отношусь к идее перехода на 4-х дневную рабочую неделю, но отмечу, что практика успешных многонациональных компаний показывает, что они уделяют больше внимания результатам, чем работе от звонка до звонка. С этой точки зрения важно ориентироваться на результаты работы, а не на количество часов в офисе.

«Предложение преждевременно и выглядит как популистский шаг»

Сергей Малых, директор ООО «Центум», официальный партнер инвестиционной компании «Атон»:

– На мой взгляд, сокращение рабочего времени при сохранении доходов населения актуально для экономик с глубоким проникновением автоматизации, робототехники, искусственного интеллекта и развитым технологическим сектором. В России, за редким исключением, особого прорыва в этих областях незаметно.

В экономике с низким уровнем производительности труда и высокой концентрацией государственного сектора и государственной службы, боюсь, эффект получим отрицательный. В конечном счете, сокращение трудового времени будет оплачено не прогрессом и инновациями, а повышенными социальной и налоговой нагрузками на бизнес.

Маховик экономики и так крутится в России в негативном направлении, поможем его еще раскрутить. Население страны, в условиях сокращения доходов, будет находиться в поиске работы на высвободившееся время.

Свой бизнес не готов переводить на сокращенную рабочую неделю, в этом нет никакого экономического смысла. Бизнес для того и существует, чтоб зарабатывать, а не прохлаждаться на рабочем месте. В случае вынужденной ситуации в текущий момент бизнес попросту будет страдать.

Длинные январские и майские праздники чаще и так приводят к существенным потерям. Прогресс движется вперед, это понятно, развиваются технологии, и в нашей сфере деятельности проникновение искусственного интеллекта не за горами, но всему свое время. На текущий момент предложение, озвученное правительством, преждевременно и выглядит скорее как популистский шаг.

«К идее перехода на 4-х дневную рабочую неделю отношусь как к развлекательному контенту»

Владимир Черкасов, предприниматель, основатель и идеолог краудфандинговой компании «Ньютон Финанс»:

– У нас в компании 5-дневная рабочая неделя, а я тут узнаю, что у меня не один человек в выходные выходит поработать, а процентов 25. Что я могу сказать? Я понимаю, что они получают знания, развиваются, работают на свое будущее, я рад за них.

В своей компании для повышения эффективности труда мы делаем много – создаем максимально комфортные условия, постоянно производим технологическое оснащение. Большое значение имеет атмосфера, корпоративная культура, где все нацелены на результат, сдельная оплата труда. В целом, рост производительности происходит из-за многих факторов, но основные – это мотивация, квалификация, автоматизация. А вот за счет сокращения сотрудников можно только в госструктурах повысить производительность.

К идее перехода на 4-х дневную рабочую неделю отношусь как к развлекательному контенту, учитывая, что с тех же трибун говорят о низкой производительности труда в нашей стране. Я не совсем понимаю, что предлагается делать в эти три дня выходных? На огородах работать? Так не у всех они есть, и не круглый год. Спорт и туризм? Так ведь на это деньги нужны. На диване лежать? Это деградация в моем понимании, если мы самообразовываться не будем. Так мы ведь на работе тоже образовываемся и развиваемся.

Я считаю, что текущее состояние российской экономики и благосостояния граждан говорит о том, что нам еще очень рано относиться к этим словам серьезно. Конечно, все мы по большому счету хотим ничего не делать и быть счастливыми, но, как говорит моя мама, «отдыхать будем на том свете». Кстати, о выходных. В Японии по закону отпуск составляет 18 дней в году, но по статистике средний японец отдыхает 8 дней, а ведь эта страна намного технологичнее нас.

«Четырехдневка для меня – это непозволительная роскошь»

Евгений Кожевников, предприниматель, владелец и директор дизайн-студии Tandem Inc:

– За 25 лет предпринимательской деятельности были разные варианты работы компании. Эволюционно пришли к сокращению работников широкого профиля, в пользу профессионалов, часто очень узкой специализации.

На мой взгляд, рост производительности дают хорошо отлаженные процессы и сотрудничество с профессионалами. Без этих составляющих, любой искусственный интеллект будет бесполезной грудой металла, а любые оптимизации и сокращения превратятся в фетиш.

Я предоставляю своим клиентам сервис, а штучный квалифицированный продукт нельзя оптимизировать мощными компьютерами, большими мониторами и прочими хайтек-цацками. Всегда во главе процесса стоит человек – от переговоров до дизайна, инжиниринга и производства.

К идее перехода на 4-х дневную рабочую неделю отношусь неоднозначно. С одной стороны, появилось большое количество «лишних людей» во всех пищевых цепочках, с другой стороны, неадекватная пенсионная реформа привела к тому, что пожилых увольнять нельзя, для молодых – работы нет.

В зависимости от рынка труда в разных регионах, классового расслоения и различий в социалке, это может привести к абсолютно противоположным результатам. Или голосующие «ЗА» короткую неделю верят, что за меньшие часы им будут платить столько же?

Я не готов обсуждать четырехдневку в своей работе, для меня это непозволительная роскошь. Динамика жизни заставляет работать больше, в среднем получается «полтора выходного дня» в неделю. Плюс отпуск.

Справка:

Международная организация труда (МОТ) предложила сократить рабочую неделю в России до четырех дней. «И это не шутка, а очень популярная тема, которую часто обсуждают в бизнес-кругах», – сообщается на сайте ООН. Как отмечают эксперты организации, нововведение позволит увеличить занятость и благоприятно скажется на экологии, поскольку уменьшится количество поездок на работу. Кроме того, по мнению специалистов, многие заболевания связаны с переработками и стрессом, а люди, которые работают меньше, более продуктивны. «Те, кто проводит в офисе долгие часы, нередко лишь имитируют бурную деятельность», – утверждают эксперты МОТ.

С идеей сокращения рабочего времени ранее выступали глава Google Ларри Пейдж и мексиканский магнат Карлос Слим Элу, занимающий вторую строчку Forbes. По их мнениям, если ввести трёхдневную рабочую неделю, можно нанять двух сотрудников на одно место, при этом у обоих будет больше личного времени.

Исходя из исследования сервиса по поиску работы Superjob.ru, 49% россиян поддерживают инициативу о введении четырёхдневной рабочей недели, 31% –выступает против, каждый пятый – 20% – затруднился с ответом. По данным портала, инициативу поддерживают 53% женщин и 46% мужчин. Центр также выяснил, что чем выше заработная плата, тем меньше сторонников сокращения рабочей недели.