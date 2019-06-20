Сергей Левченко: В 2018 году список участников региональных инвестпроектов пополнился девятью инвесторами

В 2018 году в Иркутской области продолжалась реализация таких масштабных инвестиционных проектов, как освоение нефтегазоконденсатных месторождений в Усть-Кутском и Катангском районах, увеличение производства на месторождении «Вернинское», эксплуатация золотоизвлекательной фабрики на месторождении «Верхний Угахан», модернизация производства группы «Илим», реализация инвестиционного проекта Иркутского авиационного завода, а также проекта компании «МедТехСервис» по созданию производства тест-полосок и глюкометров. Было создано более 1200 новых рабочих мест. Эти данные озвучил Губернатор Сергей Левченко во время отчета о результатах деятельности областного Правительства по итогам прошлого год на сессии регионального парламента.





При поддержке Правительства в 2018 и начале 2019 года в регионе стартовали газоперерабатывающие проекты Иркутской нефтяной компании, началось освоение Ковыктинского газоконденсатного месторождения и строительство трубопровода «Сила Сибири», картонное производство группы «Илим». Также состоялось подписание между Правительством Иркутской области и Группой компаний ИНК четырех специальных инвестиционных контрактов по производству углеводородного сырья. В результате в течение пяти лет планируется создать более 1000 новых рабочих мест и обеспечить приток инвестиций в экономику региона в размере около 200 млрд рублей.

Как отметил глава региона, в 2018 году список участников региональных инвестиционных проектов пополнился девятью инвесторами, реализующими проекты в области глубокой переработки древесины, газопереработки, производства современных дорожных материалов, топливных гранул (пеллет), что позволит привлечь в регион более 23 млрд рублей инвестиций и создать 830 рабочих мест.

В рамках подпрограммы «Развитие промышленности» семи предприятиям региона были предоставлены субсидии в объеме 64 миллионов рублей. В результате реализации данных инвестиционных проектов было создано 245 рабочих мест, привлечено 2,3 миллиарда рублей внебюджетных инвестиций.