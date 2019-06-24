«Да уж, позорище». Жительница города возмутилась плохим состоянием сидений в автобусе аэропорта Иркутска

Жительница Иркутска Любовь Окладникова возмутилась плохим состоянием сидений в автобусе Международного аэропорта города. Об этом она 24 июня сообщила на своей странице в соцсети Facebook.

«Мне стыдно и неудобно перед гостями нашего города вот за такое сиденье. Прямо вот хотелось достать иголку и начать самой штопать сиденье. Ну, нельзя так!» – написала женщина.

В комментариях её поддержали другие жители города. Ирина Хорошева отметила: «Да уж, позорище...». Алексей Петров предложил: «Ну, давайте устроим флешмоб и зашьём».

По подсчётам экспертов, в 2018 году Иркутскую область посетили 1,6 миллиона туристов, из них 295 тысяч – иностранцы.