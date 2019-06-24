Подрядчик переделает некачественный ремонт на улице Красноярской в Иркутске за свой счёт

Подрядная организация, которая производила ремонт на улице Красноярской в Иркутске, переделает некачественно выполненные работы за свой счёт, сообщалось 24 июня на сайте мэрии.

В сообщении отмечается, что жалобы стали поступать от жителей близлежащих домов. Во время выезда специалистов были выявлены недочеты по устройству тротуаров и бордюров.

«Жёсткий контроль с нашей стороны приносит свои результаты – не дает расслабляться подрядчикам. Они прекрасно понимают, что некачественную работу мы просто не примем, пока нас, наших общественников, горожан не устроит результат», – приводит пресс-служба слова Бердникова.

Ремонт дорог в 2019 году в Иркутске ведётся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». За сезон планируется сделать 31 участок общей протяженностью около 30 километров.