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Подрядчик переделает некачественный ремонт на улице Красноярской в Иркутске за свой счёт

24 июня 2019

Подрядная организация, которая производила ремонт на улице Красноярской в Иркутске, переделает некачественно выполненные работы за свой счёт, сообщалось 24 июня на сайте мэрии.

В сообщении отмечается, что жалобы стали поступать от жителей близлежащих домов. Во время выезда специалистов были выявлены недочеты по устройству тротуаров и бордюров.

 «Жёсткий контроль с нашей стороны приносит свои результаты – не дает расслабляться подрядчикам. Они прекрасно понимают, что некачественную работу мы просто не примем, пока нас, наших общественников, горожан не устроит результат», – приводит пресс-служба слова Бердникова.

Ремонт дорог в 2019 году в Иркутске ведётся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». За сезон планируется сделать 31 участок общей протяженностью около 30 километров.


/ СИА /
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