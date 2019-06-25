«Финансовая газета» и ИАЦ «Альпари» провели первое заседание дискуссионного пресс-клуба «Актуальные проблемы экономического развития России». Событие состоялось 18 июня в редакции прославленной газеты со столетней историей при участии межгосударственной телерадиокомпании «Мир».

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Заседание делового дискуссионного клуба «Финансовой газеты» и «Информационно-аналитического центра «Альпари» было посвящено теме «Торговые войны: последствия для мировой и российской экономик».

Развернутые США торговые войны практически против всех своих основных внешнеэкономических партнеров, в особенности против Китая, становятся все более опасными для глобальной повестки. МВФ, в частности, прогнозирует падение темпов мирового экономического роста только в результате схватки с Китаем до 0,5% в 2020 году. Для экономики сырьевых стран, в том числе России, торможение мировой экономики чревато существенным сокращением потребления экспортных энергоресурсов и падением цены на нефть. Перспективы торгового перемирия пока остаются туманными, во всяком случае до встречи двух лидеров – Дональда Трампа и Си Цзинпина – на полях саммита G20 в Осаке в конце июня.

Приглашенные эксперты остановились на следующих проблемах: давлении внешних факторов на основные экономические показатели российской и мировой экономики, ближайших перспективах России и стран ЕАЭС, анализе ключевых вызовов и возможностей экономического развития на фоне обострившихся внешнеполитических рисков и протекционизма.

Родион Ломиворотов, старший экономист Sberbank CIB, подсчитал, что «падение темпов мирового экономического развития в результате торговых войн до 2% годовых неминуемо приведет к падению цен на нефть до $50 за баррель». Это, безусловно, негативно скажется на экономике России.

Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари», подчеркнул, что «риски для глобальной экономики в результате политики Дональда Трампа очень и очень высоки». И сделал следующий опасный прогноз: «Торговая война может обрушить американский и следом мировые фондовые рынки, что ударит по уверенности американских потребителей и может вызвать рецессию». В последнем случае Brent может упасть до $30-35 за баррель.

По мнению Разуваева, России необходимо в этих условиях резко ускорять рост ВВП. Санкции скоро не отменят, поэтому придется рассчитывать только на свои силы. Предложения Разуваева следующие: начать приватизацию, в том числе через механизм народных IPO (доля госсектора в 70% – избыточна), снизить ключевую ставку ЦБ до 6–7%, отказаться от доллара во внешней торговле, перейдя на евро и юани.

Андрей Кушниренко, один из ключевых переговорщиков России с ВТО, доцент Всероссийской академии внешней торговли, выделил 7 основных положений глобального торгового противостояния:

1. Все торговые войны ведут только США. Страны, затронутые их действиями, вынуждены отвечать (это ЕС, Канада, Мексика, Россия, Индия, Турция, Иран и Китай).

2. Пока идет только обмен ударами (пропагандистскими) для достижения целей переговоров

3. Грань между пропагандистскими маневрами и реальными действиями очень тонка и перейти ее незаметно очень легко.

4. Своими действиями США разрушили основополагающий принцип современной торговли – пошлины на товар должны быть одинаковыми вне зависимости от страны происхождения – и ситуация в торговле стала очень похожей на ту, которая была перед первой мировой войной.

5. В споре Китай – США время работает на Китай. Китай умеет ждать, а в США в конце года начинается предвыборная компания. Трамп должен что-то реальное дать электорату.

6. ВТО работает медленно и неэффективно, но Россия активно использует его возможности.

7. В ситуации торговых войн России лучше в них не ввязываться, а ждать их окончания и развивать свою экономику, наращивать внутренний спрос.