Новые возможности решения квартирного вопроса. Сбербанк подвел итоги «Ипотечной среды» в Иркутске

Сотрудники Байкальского банка Сбербанка продолжают информировать жителей регионов о снижении ставок ипотечного кредитования и других нововведениях, которые помогают людям сделать покупку жилья максимально комфортной. Масштабная «Ипотечная среда» состоялась 19 июня в Иркутске. Центральный офис банка, расположенный на Нижней набережной,10, на время превратился в оживленную площадку Ярмарки недвижимости.15 застройщиков, вместе с экспертами Сбербанка, банка в течении нескольких часов консультировали жителей разных территорий.

Алтынников Сергей, начальник управления по работе с партнерами и ипотечного кредитования Байкальского банка: «Мы впервые проводили мероприятие такого формата и эксперимент удался. Интерес людей к 40 новым жилым комплексам Иркутска был очень живым, около 120 посетителей зафиксировала наша ярмарка всего за 3,5 часа работы. Большая часть из них - молодежь, которая заинтересовалась новыми возможностями ипотечной программы для семей с детьми. 24 клиента ушли в этот день из банка с оформленным запросом на заявку ипотеки».

Мария Швайко, менеджер по работе с клиентами ГК ВостСибСтрой: «Очень комфортный формат мероприятия. Нам, застройщикам, было удобно консультировать клиентов совместно с представителями ипотечного сервиса Сбербанка, сразу снимались многие вопросы. Наша компания на ярмарке представила многоэтажные и малоэтажные дома, новый микрорайон «Хрустальный». Радует то, что у людей растет спрос на различные форматы жилья и загородная жизнь с городским комфортом тоже привлекает, причем людей разного возраста».

Сотрудники Братского ОСБ 20 июня провели бизнес-завтрак с участием журналистов СМИ г. Братска (телекомпании БСТ, Братской студии телевидения, газеты «Знамя»), агентств недвижимости и компании застройщика — ООО «АнгарскСтрой». Главной новостью неформального разговора стало снижение ставок ипотеки. В «северной столице» Иркутской области сегодня особенно актуальны продажи квартир вторичного рынка, но скоро в городе появится и новое жилье. Об этом на встрече рассказала заместитель генерального директора ООО «АнгарскСтрой» Алла Руденок: «Мы готовимся приступить к реализации плана по строительству малоэтажных домов с квартирами площадью от 77 м2 и в данный момент, с нашим партнером –Сбербанком, обсуждается проектное финансирование». Жители города, планирующие приобретение жилья в этом проекте смогут воспользоваться программой ипотечного кредитования со ставкой 6%.

Елена Орбидан, управляющая Братского Отделения Сбербанка: «В мире цифровых технологий мы чаще делимся новостями в социальных сетях или по электронной почте, но ничто не заменит личного общения. В таком разговоре мы можем не только обсудить новую информацию, задать вопросы, но и предложить новые идеи. Поэтому и мы, и наши партнеры, особенно ценим такие живые встречи. Тем более, когда есть прекрасный повод- снижение ставок ипотеки Сбербанка».