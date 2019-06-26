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419 человек эвакуировали из детского лагеря в Приангарье из-за угрозы затопления

26 июня 2019

Лагерь «Заря», в котором находились 419 человек, на берегу реки Уды в 3 километрах от города Нижнеудинска Иркутской области заблаговременно эвакуировали из-за угрозы затопления, сообщалось 25 июня на сайте Главного управления МЧС России по региону.

Людей, среди которых – 351 ребенок и 68 работников лагеря, эвакуировали силами местной администрации. Такое решение было принято из-за того, что существовал риск ухудшения гидрологической обстановки в ночное время.

«120 иногородних детей находятся в пункте временного размещения, организованном на базе Нижнеудинской школы-интерната. Они обеспечены всем необходимым и находятся под присмотром. Остальных детей, проживающих в городе Нижнеудинске, забрали родители», – отмечается в сообщении.

По информации МЧС, сейчас уровень воды не превышает критических показателей. Мониторинг гидрологической обстановки проводится каждый час.


/ СИА /
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