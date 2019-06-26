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15 участков затопило в Нижнеудинске и Тайшетском районе из-за поднятия уровня воды в реках

26 июня 2019

Девять приусадебных участков в городе Нижнеудинске и шесть – в посёлке Сереброво Тайшетского района Иркутской области затопило из-за поднятия воды в реках Уда и Бирюса, сообщает  26 июня пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.

В сообщении отмечается, что уровень воды в Уде за сутки вырос на 198 сантиметров – до 340 сантиметров. Для мониторинга обстановки в пониженных участках местности выставлены семь наблюдательных постов. В готовности – четыре пункта временного размещения на 1 тысячу человек.

В посёлке Сереброво расселено по родственникам 14 человек. Всего в населенном пункте – 120 жилых домов, в которых проживают 223 человека, 18 из них – дети. Уровень воды в Бирюсе в районе гидрологического поста составляет 390 сантиметров при критическом уровне в 400 сантиметров.

«В готовности к вылету находится вертолет Ми-8 МЧС России с аэромобильной группировкой», – отмечается в сообщении.

Напомним, что накануне из детского лагеря «Заря» заблаговременно эвакуировали детей и персонал из-за угрозы затопления.

/ СИА /
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