МЧС о повышении уровня воды в реках Иркутской области: «Ситуация сложная, но угрозы жизни нет»

После прохождения сильных и продолжительных осадков в западных, центральных и южных районах Иркутской области на вечер 26 июня в зону подтопления попали 5 населенных пунктов Тайшетского и Нижнеудинского районов, сообщает пресс-служба МЧС по Иркутской области.

По состоянию на 20 часов местного времени уровень воды в реке Уда в районе гидрологического поста в городе Нижнеудинске составляет 385 см, при критической норме 320 см. Подтоплено 110 жилых домов и приусадебных участков. Жители разместились у родственников. В поселке Шумский Нижнеудинского района в зону паводка попало 76 жилых домов.

В Тайшетском районе в населенном пункте Соляная на данный момент подтоплены 321 дом, в Сереброво подтоплено 23 дома, в деревне Талая - 51 дом. Вода в подполье и на полу. Уровень воды на реке Бирюса составляет 482 см, при критической норме 400 см.

Для мониторинга ситуации в пострадавшие районы вылетел вертолет МИ-8 МЧС России. По результатам авиамониторинга и наземной разведки проведены экстренные совещания с главами поселений и сходы с местными жителями попавших в зону паводка населенных пунктов.

«Ситуация действительно сложная. Каждый час в наш адрес поступают десятки звонков от местных жителей. Всем им оказывается адресная помощь, ни одно обращение не остается без внимания. Во всех поселениях подготовлены пункты временного размещения, однако от эвакуации жители отказываются, дома подтоплены по фундамент, угрозы жизни нет», - отметил начальник Главного управления МЧС России по Иркутской области генерал-майор Валентин Нелюбов.

По прогнозам Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшие сутки уровень воды в реках Тайшетского, Тулунского и Нижнеудинского районов может подняться в среднем на 50-100 сантиметров. Главное управление МЧС России по Иркутской области переведено в режим функционирования «Повышенной готовности».