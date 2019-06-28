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В День молодежи общественный транспорт в Иркутске будет работать до 24 часов

28 июня 2019

29 июня в связи с празднованием Дня молодежи работа общественного транспорта будет продлена до 24.00.

Кроме того, на время проведения массовых мероприятий будет ограничено движение автотранспорта по следующим улицам: с 8.00 до 17.00 по улице Нижняя Набережная от улицы Рабочей до улицы Ленина, с 21.00 до 22.30 – кольцо в границах улиц Франк-Каменецкого и Октябрьской Революции. Дорожные инспекторы рекомендуют всем автолюбителям заранее планировать свой маршрут движения.

29 июня на Нижней Набережной в Иркутске пройдут мероприятия, посвященные празднованию Дня молодежи. С 12.00 рядом с памятником Якову Похабову развернется патриотическая площадка с профильными мастер-классами, тиром, полевой кухней, военной техникой. С 14.00 до 17.00 состоятся гонки на ускорение Drag-Wars. В 17.00 начнутся соревнования по профессиональному панкратиону на кубок мэра города Иркутска. А в 18.30 пройдут игры Байкальской Лиги КВН за Кубок мэра. В 20.00 на Нижней Набережной стартует концертная программа. Завершится празднование у музея истории города Иркутска на пересечении улиц Франк-Каменецкого и Октябрьской Революции. На здании будут представлены видеоинсталляция и световое шоу. 


/ СИА /
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