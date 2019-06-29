В Иркутской области в результате паводка подтоплены 3,7 тыс. жилых домов, в которых проживает более 9 тыс.человек

В Иркутской области продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации. На сегодняшний день в зоне действия паводка находится 31 населенный пункт 4-х муниципальных районов Иркутской области: Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском. В результате выпадения обильных осадков и подъёма уровня воды в реках подтоплены 3735 жилых домов, в которых проживает 9063 человека, в том числе 1984 ребенка, 3747 приусадебных участков.

В зону затопления попало 32 социально-значимых объекта. Подтоплено 17 участков автомобильных дорог и 13 мостов.

Ограниченно движение для грузового транспорта на участке с 1277 по 1427 километр и для всех видов транспорта с 1370 по 1371 километр федеральной автодороги Р-255 «Сибирь».

Организованна работа 32 пунктов временного размещения, в 11 из них находится 561 человек, в том числе 161 ребёнок. 6 человек, нуждающиеся в медицинской помощи, определены в лечебные учреждения.

Для координации действий на базе подвижного пункта управления развернут межведомственный оперативный штаб в городе Тулуне.

В муниципальных образованиях созданы комиссии по оценки ущерба. Проводится работа по формированию списков пострадавшего населения.

На ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации, оказание адресной помощи задействованы силы и средства спасательных, пожарно-спасательных формирований МЧС России и областных учреждений в количестве 577 человек, 125 единиц техники, 49 плавсредств.

В Нижнеудинске сосредоточена авиационная группировка в количестве 6-х вертолетов Ми-8 МЧС России и авиакомпании «Ангара», которыми осуществляется доставка спасателей и продовольствия в подтопленные районы и проводится эвакуация жителей.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, 29-30 июня местами по области ожидаются грозы и ливневые дожди.