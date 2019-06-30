Фактов завышения цен не выявлено. В Тулунском и Нижнеудинском районах проверили более 30 торговых объектов

В социальных сетях сообщалось о том, что в зоне паводка бутылка питьевой воды продается по 150 рублей, а булка хлеба по 100 рублей. Службой потребительского рынка Иркутской области сообщает, что проверено более 30 торговых объектов в Тулунском и Нижнеудинском районах, фактов завышения цен не выявлено.

Прокуратурой Нижнеудинского района совместно с администрацией Нижнеудинского района и представителями общественности проверено 15 объектов торговли, фактов завышения цен не установлено.

Совместно с Тулунской межрайонной прокуратурой, территориальным отделом Роспотребнадзора сотрудниками Службы также проведены рейды. Проверено 13 торговых объектов, фактов завышения цен не выявлено. Проверочные мероприятия продолжаются. Также проведена работа по предупреждению роста цен сетью розничных магазинов в городе.

В районах проводится закуп продуктов и питьевой воды для нужд пострадавших. Приходит гуманитарная помощь.



В муниципальном образовании «Нижнеудинский район» заключены договоры с 13 хозяйствующими субъектами, осуществляющими торговую деятельность, на поставку продовольственных товаров и питьевой воды. Заявленная потребность в питьевой воде составляет 99 тыс. литров, из расчета 2,5 литра на человека в день. Службой достигнута договоренность на поставку питьевой воды с ООО «Балтбир» в требуемом объеме. В настоящее время отработан вопрос по доставке части объемов воды железнодорожным транспортом, ориентировочный срок отправки воды сегодня.



В Тулун из Иркутска доставлено 38 тыс. литров питьевой воды, а также 7,5 тыс. литров из Братска. Дополнительно в Тулун ООО «Аквасиб» доставило 1,5 тыс. л., еще готовится к отправке дополнительно 18 тыс. л. воды, которая будет отправлена утром 1 июля.



По данным администрации, в городе работают две пекарни, которые покрывают потребность населения города в полном объеме, запасов муки на 7 дней работы. Хлеб местных пекарен продают населению по 24 руб. за булку. Кроме того, в Братск прибыла мобильная пекарня для производства хлеба для пострадавших территорий. Службой налажено взаимодействие между администрацией Братска и министерством сельского хозяйства области по вопросу обеспечения пекарни мукой.