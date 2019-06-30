В пострадавшие от наводнения районы Иркутской области продолжается доставка гуманитарного груза

В пострадавшие от наводнения территории продолжается доставка гуманитарного груза, в том числе помощь, прибывшая сегодня бортом МЧС из государственного материального резерва.



По поручению Губернатора Сергея Левченко, завтра утром в район бедствия отправляются вирусологи для объективной оценки эпидситуации на месте, с собой у них необходимый запас препаратов.



Кроме того, в районы бедствия вылетают специалисты Почты России, они будут выдавать пенсии.



С завтрашнего дня приступают к оценке ущерба рабочие группы, которым предстоит определить степень нанесенного вреда объектам имущества. Также прибывает делегация Министерства просвещения РФ. Им предстоит работа по оценке объектов образования на предмет их восстановления. Также продолжается формирование списков детей, которые будут отправлены на летний отдых из зон затопления. Минпросвещения предлагает часть детей отправить в оздоровительные лагеря соседних регионов: Красноярского края, Томской и Кемеровской областей, часть детей будут направлены в лагерь «Океан», а также в лагеря Иркутской области.