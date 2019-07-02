Губернатор: Вода пошла на спад, сейчас предстоит самый большой объем работы

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко сейчас находится в Тулуне. Глава региона посетит пункты временного размещения людей, проведёт заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

- Сейчас вода пошла на спад. Начинают работать группы по оценке ущерба домам, инфраструктуре, социальным объектам. И как только это станет возможным, сразу будем приступать к восстановительным работам, - подчеркнул глава региона.