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Губернатор: Вода пошла на спад, сейчас предстоит самый большой объем работы

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Губернатор Иркутской области Сергей Левченко сейчас находится в Тулуне. Глава региона посетит пункты временного размещения людей, проведёт заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

- Сейчас вода пошла на спад. Начинают работать группы по оценке ущерба домам, инфраструктуре, социальным объектам. И как только это станет возможным, сразу будем приступать к восстановительным работам, - подчеркнул глава региона.

 


/ СИА /
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