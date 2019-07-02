Безвозмездно предоставят сырье для мобильной хлебопекарни в Тулуне сельхозтоваропроизводители и предприятия пищевой промышленности региона

Сырье для обеспечения бесперебойной работы мобильной хлебопекарни, развернутой в Тулуне, безвозмездно предоставляют сельхозтоваропроизводители и предприятия пищевой промышленности Иркутской области. Об этом сообщил заместитель министра сельского хозяйства региона Вячеслав Козин.

– Уже сегодня в Тулун будут доставлены мука, дрожжи, соль и растительное масло. Кроме того, с 29 июня в пострадавшие районы хлеб в качестве гуманитарной помощи поставляют ЗАО «Иркутский хлебозавод», АО «Каравай», ОАО «Усть-Илимск Хлеб», – рассказал замминистра.

Вячеслав Козин подчеркнул, что сейчас первоочередная задача – обеспечить людей, пострадавших в результате разгула стихии, продуктами первой необходимости.

Пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области напоминает, мобильная хлебопекарня была доставлена в Тулун силами военных Центрального военного округа. Агрегат производит три тонны хлеба в сутки. Обслуживает пекарня жителей пострадавших от наводнения территорий.