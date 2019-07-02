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«Росгосстрах»: Заявления принимаем в упрощенном режиме. В зоне подтопления более 7000 квартир были застрахованы в компании

2 июля 2019

Специалисты Иркутского филиала компании «Росгосстрах» в оперативном режиме принимают заявления от жителей Иркутской области, дома и квартиры которых оказались в зоне подтопления из-за резкого подъема уровня воды в реках, вызванного проливными дождями и таянием снегов в горах Восточного Саяна. По состоянию на 1 июля 2019 г. поступило более 40 обращений от клиентов компании.

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«В зоне подтопления находится более 7000 квартир и строений, застрахованных в нашей компании. Мы ввели упрощенную процедуру урегулирования убытков, без предоставления документов от уполномоченных органов власти. В самое ближайшее время мы развернем мобильные пункты приема документов на пострадавших территориях», — говорит член Правления, руководитель Блока «Урегулирование убытков» ПАО СК «Росгосстрах» Татьяна Федосеева.

По ее словам, после ухода воды из подтопленных районов в зону бедствия будут направлены оперативные бригады «Росгосстраха» для осмотра всех пострадавших объектов и приема заявлений на местах, чтобы максимально быстро произвести выплату страхового возмещения. «Мы планируем произвести все осмотры и принять заявления в течение недели с момента схода воды», — отмечает Татьяна Федосеева. При этом она подчеркнула, что руководство Иркутского филиала компании плотно взаимодействует с администрацией губернатора и Главным управлением МЧС России по Иркутской области.


/ СИА /
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