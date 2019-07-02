Электроснабжение восстановлено в 36 населенных пунктах Иркутской области, 24 остаются без электричества

По состоянию на 14:00 час. 2 июля восстановлено электроснабжение в 36 населенных пунктах, пострадавших от паводка. Об этом сообщил заместитель министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Сергей Малинкин. Он уточнил, что первоначально энергоснабжение было отключено в 60 населенных пунктах, сейчас без электричества остается только 24.

Специалисты уточнили, что если в пик паводка без электроэнергии оставались около 30 тыс. человек, то сейчас подача электрической энергии восстановлена для 19,5 тыс. граждан. Поставлено под напряжение 182 трансформаторных подстанции (было отключено 302).

Энергетики «Иркутской электросетевой компании» за текущие сутки включили 17 трансформаторных подстанций в 13 населенных пунктах. По объектам «Облкоммунэнерго» за текущие сутки включено три трансформаторные подстанции в трех населённых пунктах.

Возможность проведения аварийно-восстановительных работ в полном объеме до сих пор затруднена подъемом воды выше критических отметок, размывами дорожного полотна и разрушением мостовых переходов.