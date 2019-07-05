Юргенс: Дальнейшая индивидуализация тарифа усилит тренд на снижение стоимости ОСАГО

Дальнейшая индивидуализация тарифа усилит тренд на снижение стоимости ОСАГО. Такой прогноз высказал президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс по итогам дискуссии о дальнейшей судьбе реформирования обязательной автогражданки в рамках Международного Финансового конгресса.

В ходе выступления на Международном финансовом конгрессе в Санкт-Петербурге замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что рассчитывает, что законопроект о либерализации тарифов ОСАГО, который был на днях утвержден комиссией правительства по законопроектной деятельности, может быть рассмотрен правительством 11 июля. Замминистра отметил, что либерализация ОСАГО не должна приводить к росту тарифов, а в случае существенного повышения стоимости от планов дальнейшей либерализации придется отказаться.

Комментируя заявления о возможной блокировке реформы в случае резких скачков цены на ОСАГО, И.Юргенс заявил, что это понятная и закономерная позиция, уже неоднократно озвучиваемая ранее.

«Когда мы говорим о том, что тариф должен быть свободным, мы должны понимать, что он будет разным у всех компаний и тогда потребитель всегда сможет найти того страховщика, который его устроит более или менее по цене и качеству услуги. Но если мы будем по-прежнему рассматривать ОСАГО как зарегулированный вид страхования, значит забудем о свободном тарифе, давайте забудем о либерализации, об индивидуализации,​ закрываем тему, опять регулируем», - отметил он.

И.Юргенс подчеркнул, что страховое сообщество уже успешно вошло в первый этап либерализации ОСАГО, что дало толчок снижению средней стоимости ОСАГО на 5%.

При усилении конкуренции при индивидуальном тарифе, ставки для подавляющего большинства водителей пойдут вниз ещё более стремительно, убеждён И.Юргенс.

Однако крайне важно, чтобы разбег тарифного коридора был предельно верно рассчитан, подчеркнул президент РСА.

«Мы считаем правильным отказ от территориального коэффициента, но мы просим Центральный Банк правильно рассчитать размер коридора.​ Страховщики сейчас всем водителям на одном типе транспортного средства и в одном регионе обязаны дать одинаковый тариф. А при отмене всех этих коэффициентов они смогут давать​ разные тарифы разным водителям», - пояснил президент РСА.

Сейчас сказать, каким будет, например, в таком проблемном регионе как Челябинск, средний тариф очень сложно: там будет целая группа водителей, которые получат более низкий тариф, и будет какая-то группа, которая получит более высокий тариф.

В настоящее время в этом и подобных ему регионах наблюдается наиболее несправедливая картина - менее аварийные водители не могут получить максимальное снижение цены полиса ОСАГО и фактически дотируют аварийных автовладельцев.

«Чем шире коридор, а цены выстраиваются внутри коридора, тем более справедливый тариф будет применяться. У нас достаточно компаний, чтобы конкурировать и рыночными механизмами выравнивать ценообразование и снижать стоимость полисов для наибольшего числа водителей», - сказал он.