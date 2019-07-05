Сбербанк открыл «горячую линию» по вопросам урегулирования кредитной задолженности для пострадавших в наводнении в Иркутской области

С 1 июля 2019 г. в Сбербанке работает «Горячая телефонная линия» для оперативного решения вопросов по урегулированию кредитной задолженности.

Ежедневно с 09.00 до 01.00 (иркутское время) по номеру 8-800-200-01-98 специалисты консультируют клиентов банка - жителей территорий, пострадавших в результате наводнения в Иркутской области, по вопросам урегулирования задолженности.

«Специалисты Сбербанка дают подробную информацию о возможных вариантах урегулирования задолженности. Консультации оказываются и физическим лицам, и индивидуальным предпринимателям, пострадавшим от наводнения. Пакет документов и порядок действий оговаривается с каждым клиентом персонально», – рассказал Олег Жаргалон, директор регионального Центра урегулирования задолженности ПАО Сбербанк

На «горячую линию» ежедневно поступают десятки звонков по вопросам оплаты задолженности. Жители населенных пунктов, попавших в зону затопления, сообщают об утере жилья, затопленном личном имуществе, потере работы или возможности получать доход.

При обращении на «горячую линию» необходимо сообщить свои личные данные, статус кредитного обязательства (заемщик / поручитель), размер ущерба, полученного в результате ЧС и т.д.