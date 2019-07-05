250 тысяч сотрудников Сбербанка по всей России подключены к телемедицине DocDoc

Сервис DocDoc, входящий в экосистему Сбербанка, успешно закончил интеграцию телемедицинских консультаций в пакет дополнительного медицинского страхования для сотрудников Сбербанка. К телемедицине DocDoc подключены 250 тысяч сотрудников Сбербанка по всей России.

Каждый сотрудник получил доступ к безлимитным круглосуточным онлайн-консультациям терапевта и педиатра, а также 11 узкоспециализированных врачей, доступных по предварительной записи (ЛОР, кардиолог, аллерголог, гастроэнтеролог, дерматовенеролог, эндокринолог, невролог, психолог, гинеколог, уролог, травматолог).

География обращений к сервису включает в себя 71 город России. Отзывы о работе врачей оставили больше половины всех пациентов. В среднем сотрудники прибегали к использованию телемедицинских консультаций более двух раз.

Наталия Ахмина, заместитель директора департамента HR-компетенций Сбербанка:

«Мы понимаем, что наш общий успех зависит от вклада каждого сотрудника банка. Наша задача сделать все, чтобы сотрудники Сбербанка пользовались удобными сервисами и ощущали заботу о себе. Сегодня мы рады предложить коллегам технологичный и современный способ получения медицинских консультаций. Забота о наших сотрудниках всегда останется приоритетной задачей банка».

Дмитрий Петрухинн, основатель DocDoc:

«Телемедицина для таких больших корпораций, как Сбербанк, постепенно становится нормой и даже необходимостью. Мы живем в очень динамичное время, когда каждая минута на счету. Благодаря DocDoc сотрудники Сбербанка могут в любой момент получить квалифицированную медицинскую консультацию, а сэкономленное время потратить на важные дела и семью».

Сейчас телемедицина доступна уже для 4 млн клиентов, в том числе для сотрудников Сбербанка. Статистика показывает, что растет интерес к телемедицине в регионах, особенно это заметно в городах-миллионниках. В DocDoc отмечают прирост спроса на телемедицину в Свердловской области, Республике Башкортостан, Хабаровском крае и других регионах.

Компания DocDoc начала работу в 2012 году, предоставляя первый в России сервис по выбору врачей на основе проверенных отзывов самих пациентов. В 2017 году DocDoc на 80% вошел в Группу Сбербанк, а 20% акций сохранили за собой основатель и топ-менеджмент компании. После покупки Сбербанком DocDoc начал трансформацию в экосистему здоровья — площадку, на которой представлены самые востребованные медицинские услуги. В их список входят телемедицина, второе мнение, чекапы, лечение за рубежом, продажа лекарств и многое другое. На данном этапе более 3500 частных клиник, подключенных к сервису, дают возможность записаться к врачу по удобному пациенту адресу. Расписание 85% врачей Москвы отображается на DocDoc онлайн, что позволяет быстро выбрать дату и время посещения выбранного специалиста. Сервисом воспользовались уже более 2 млн человек. За это время DocDoc собрал более 250 000 отзывов о врачах.