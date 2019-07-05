Олег Ярошенко: После паводка, возможно, потребуется не ремонт больницы в Нижнеудинске, а строительство нового объекта

Комплексу зданий Нижнеудинской районной больницы нанесен значительный ущерб во время дождевых паводков. Уже сейчас известно, что поврежден фундамент главного корпуса, который был построен 50 лет назад, появились трещины стен. Окончательно ущерб будет оценен в ближайшие дни. Возможно, потребуется не ремонт существующей больницы, а строительство нового медицинского комплекса. Об этом заявил министр здравоохранения Иркутской области Олег Ярошенко во время визита в районы, пострадавшие от подтопления, заместителя Председателя Правительства РФ Виталия Мутко и Губернатора Иркутской области Сергея Левченко.

Зампред Правительства и глава Приангарья осмотрели Нижнеудинскую районную больницу и подразделение мобильного госпиталя Федерального медико-биологического агентства России (ФМБА), который сейчас развернут в Тулуне (терапевтическая служба) и Нижнеудинске (хирургическая служба и ренимация).

- Полноценная работа больницы сейчас осуществляться не может, хирургическая помощь оказывается в мобильном госпитале. Здесь один блок - операционная, один блок - перевязочная. Уже прооперировано три пациента. Помощь оказывается полноценная, обеспечение у нас полное, то есть хирургический инструментарий, необходимые расходные материалы, медикаменты - все есть, - пояснил министр здравоохранения Приангарья.

Губернатор Сергей Левченко сообщил Виталию Мутко, что сейчас идет оценка ущерба от наводнения по всем социальным объектам. Всего в зоне паводка их было повреждено более сорока. В ближайшее время процедура оценки закончится, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.