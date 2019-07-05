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В садоводствах Иркутска наклеили листовки об угрозе подтопления

5 июля 2019

В садоводствах Правобережного округа распространили информацию о возможном подтоплении садовых и огороднических участков, строений и жилых домов. Об этом 5 июля сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.

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Листовки с правилами поведения распространили на территориях товариществ «Пилот», «Солнышко-1», «Солнышко-2», «Родник», «Алмаз», «Просвещение», «Маяк-1», «Кооператор», «Автомобилист», «Светлый», «Текстильщик», «Строитель», «Прибрежное», «Прибрежное-2», «Озерное». Об этом сообщили в комитете по управлению округом.

Жителей предупреждают о необходимости заранее проверить и подготовить документы, одежду, необходимые вещи и запас продуктов питания. На паводкоопасный период перегнать домашний скот, а также автотранспорт и другую технику в безопасный район. Проверить коммунальные сети и линии электроэнергии, при необходимости их обесточить.

– Кроме распространения листовок, выполняется подворовый обход. Информация распространяется в социальных сетях , – уточнила глава округа Надежда Лебедева.

При ухудшении обстановки, а также при необходимости эвакуации, нужно звонить в единую дежурно-диспетчерскую службу по телефонам 112, 520-112, 563-420 (круглосуточно).

 


/ СИА /
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