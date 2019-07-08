319 детей из зоны ЧС отправят отдыхать в детские лагеря «Орленок», «Океан» и «Смена»

Дети из пострадавших от наводнения территорий должны находиться в летних оздоровительных лагерях до конца августа. Такую задачу поставил сегодня Губернатор Иркутской области Сергей Левченко перед заместителем Председателя Правительства региона Валентиной Вобликовой на заседании оперативного штаба в Тулуне.

– Это касается в первую очередь детей, которых мы отправляем за пределы области. Надо дать им возможность отдохнуть не одну стандартную смену, а до конца лета, – сказал глава Приангарья.

По информации Валентины Вобликовой, на сегодня в детские оздоровительные лагеря отправлено 754 ребенка, проживающих в зоне затопления. Всего планируется обеспечить путевками больше 2,8 тыс. детей. Готовность принять у себя ребят из Иркутской области выразили Республика Крым, Бурятия, Хакасия, Красноярский и Ставропольский края, Московская, Новосибирская, Кемеровская, Тульская и Самарская области.



Министерство просвещения РФ выделило 319 путевок во Всероссийские детские центры «Смена», «Орленок», «Океан». За счет ПАО «Сбербанк России» будут оплачены транспортные расходы и отдых в «Орленке» для 158 детей из пострадавших от наводнения территорий Иркутской области.