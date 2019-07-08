БрАЗ готов принять жителей Тулуна на работу

Тулун - не единственный населенный пункт региона, по которому нещадно прошлась стихия, но именно он считается эпицентром ЧС. По мере отступления воды обнажаются всё новые и новые проблемы. Та гуманитарная помощь, что тоннами стекается в город, нередко попадает "не в те руки", сообщает Братская студия телевидения.

Отправлять ее адресно и конкретным людям - такое решение приняли производители братского алюминия. Сбор помощи и контроль ее доставки организовал рабочий совет БрАЗа.

О том, что тулунчанам необходима вода, еда, одежда и средства личной гигиены известно практически всем. Такое подспорье оказывают как рядовые граждане, так и многочисленные волонтерские организации.Но вот более узкая и специфичная помощь доступна далеко не каждому. Особенно когда речь идет о технике и инструментах.

Чтобы справится с последствиями потопа, восстановить электричество и водовод, коммунальным службам одних рук недостаточно.

Евгений ЗЕНКИН, управляющий директор БрАЗа: «Мы на постоянной связи. Мы привезли электроинструмент привезли, дизельные генераторы. Рукава привезли, шланги необходимые для работы, мешки, стропы, только гвоздей два поддона привезли, машина уже на подходе, сейчас там примут. Если есть какая-то потребность, я вам контактный телефон оставил, звоните в любое время».

Андрей НИЖЕГОРОДЦЕВ, заместитель мэра Тулуна по ЖКХ: «На самом деле, спасибо РУСАЛу, спасибо братчанам, которые остались неравнодушны к нашей беде. Прислали не просто гуманитарную помощь, хотя и она необходима, а прислали инструмент для аварийно-восстановительных работ. Во-первых, дорогостоящий, и, одно дело, купить тушенки, сгущенки несколько банок, другое – купить тот же шуруповерт, дрель и так далее. Есть понимание, есть договоренность».

Пока детские лагеря по всему Приангарью принимают юных тулунчан, те, у кого окончание школы совпало с приходом большой воды, оказались на распутье. И здесь РУСАЛ также готов прийти на помощь.

Выпускников 9 и 11 классов металлурги готовы отправить в профильные учебные заведения. И поспособствовать с жилищным вопросом.

Кроме того, порядка 100 человек Братский алюминиевый завод готов принять на работу. На промплощадке для тулунчан открыты все рабочие специальности: металлурги, станочники, слесари-ремонтники, электрики, строители, водители спецтехники.

Если понадобится, то есть возможность обучения и переобучения. Список необходимых документов директор БраЗА передал представителям Тулунской администрации.