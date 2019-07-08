Солид Банк предлагает к продаже центр отдыха на берегу Байкала в п. Листвянка

АО «Солид Банк» предоставляет возможность приобрести залоговое имущество, находящееся на балансе банка: земельные участки различного назначения, а также объекты жилой и нежилой недвижимости.
Солид Банк предлагает заинтересованным лицам, как юридическим, так и физическим, ознакомиться с реестром непрофильных активов банка, выставленных на продажу. В специальном разделе сайта Солид Банка можно ознакомиться с объектами, а также скачать презентацию по активу, вызвавшему интерес, либо общую презентацию по объектам.
Один из наиболее интересных для инвесторов объектов – Центр отдыха на берегу о. Байкал в п. Листвянка Иркутской области. Комплекс занимает самый большой единый земельный участок на берегу легендарного озера, его площадь составляет 14 633 м2. В состав ансамбля сооружений входят 5 действующих и приносящих прибыль объектов:
• Апарт-отель
• Ресторанный комплекс «Подлеморье»
• Ресторан «Свалъ»
• Открытый бассейн
• Банный комплекс
На территории расположен склад, а также проведены все необходимые для функционирования комплекса коммуникации.
Территория комплекса предполагает возможность перспективного развития.
В связи с увеличивающимся с каждым годом потоком иностранных туристов, стремящихся своими глазами увидеть самое большое в мире озеро, которе хорошо видно даже из космоса, – Байкал, приобретение многофункционального Центра отдыха в п. Листвянка является перспективным приобретением.
Более подробную информацию об этом и других объектах, предназначенных для продажи, можно получить на сайте банка: https://solidbank.ru/assets/