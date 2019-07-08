Потребление электроэнергии в Иркутской области в июне 2019 года увеличилось на 1,4 %, выработка – на 11,9 %

Потребление электроэнергии в энергосистеме Иркутской области за июнь 2019 года составило 3919,8 млн кВт•ч, что на 1,4 % больше аналогичного показателя 2018 года. Об этом сообщает Филиал АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Иркутской области» (Иркутское РДУ).

Выработка электроэнергии электростанциями Иркутской области за июнь 2019 года составила 4045,3 млн кВт•ч, что на 2,3 % больше, чем в июне 2018 года. При этом суммарная выработка тепловых электростанций и электростанций промышленных предприятий Иркутской области за июнь снизилась на 1,3 %, составив 620,1 млн кВт•ч, а выработка гидроэлектростанций увеличилась на 3,0 % – до 3425,2 млн кВт•ч.

С начала 2019 года потребление электроэнергии в энергосистеме Иркутской области составило 28007,7 млн кВт•ч, что больше объема потребления за январь – июнь 2018 года на 0,3 %.

Выработка электроэнергии в энергосистеме Иркутской области с начала 2019 года составила 27444,2 млн кВт•ч, что на 11,9 % больше объема выработки за аналогичный период 2018 года.

Потребность энергосистемы Иркутской области в электроэнергии в июне 2019 года обеспечивалась электростанциями операционной зоны Иркутского РДУ. Избыток электроэнергии, произведенной на территории энергосистемы Иркутской области, передавался по межсистемным линиям электропередачи в смежные энергосистемы. За июнь 2019 года объем перетока из энергосистемы Иркутской области составил 125,5 млн кВт•ч, всего с начала 2019 года – 563,5 млн кВт•ч.