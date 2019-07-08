ФНС предупреждает: Налоговую задолженность до 100 тысяч рублей могут взыскать с гражданина через работодателя

Граждане, представившие до 30 апреля декларации по налогу на доходы физических лиц за 2018 год, в которых исчислена сумма к уплате в бюджет, должны уплатить НДФЛ не позднее 15 июля. После этой даты в соответствии со ст. 75 НК РФ на сумму налога начисляют пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центробанка России за каждый день просрочки. Об этом сообщает ФНС на своем официальном сайте.
Эти положения распространяются и на другие налоги, уплачиваемые физическими лицами (земельный, транспортный и налог на имущество).
При наличии у плательщика задолженности перед бюджетом, налоговые органы направляют ему требования об уплате налогов и пени. Для удобства граждан их размещают и в «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц». В отношении лиц, не погасивших задолженность по требованию в срок, принимаются меры принудительного взыскания, в том числе путем направления работодателю должника исполнительного документ. Если ранее налоговые органы могли это сделать при задолженности до 25 тыс. рублей, то с 1 января 2019 года данная сумма увеличена до 100 тыс. рублей (Федеральный закон №229-ФЗ «Об исполнительном производстве»). Кроме того, неуплаченные суммы задолженности по налогам также могут быть взысканы на основании исполнительного листа, представленного в кредитную организацию, за счет средств, имеющихся на банковских счетах должника.