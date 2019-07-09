Дешевая и недоступная: банкиры объяснили, с чем связан низкий спрос на ипотеку под 6%

Чуть более года в России действует льготная детская (семейная) ипотека. Несмотря на крайне привлекательную ставку – 6% годовых – программа не пользуется спросом. По данным Минфина, с февраля 2018 г. по апрель 2019 г. было выдано 9422 льготных кредита на 23,7 млрд руб., что составляет менее 1% от всех выданных ипотечных кредитов за этот срок. Как показал опрос SIA,RU, в иркутских банках на «детскую ипотеку» приходится также небольшой процент ипотечных выдач – от 1,3% до 3,0%. В чем причина низкого спроса?

Эксперты говорят, что требования по программе достаточно жесткие, платежеспособных семей, потенциально подходящих под условия, не так много.

Во-первых, получить льготную ипотеку могут граждане, у которых родится второй или последующий ребенок в период с начала 2018 г. по конец 2022 г. А таких не очень много. Во-вторых, прошло мало времени с начала действия программы (1 марта 2018 года), ведь дети должны успеть родиться. В-третьих, существенным ограничением является то, что действие программы распространяется только на первичный рынок жилья, на «вторичку» субсидирование не распространяется. По данным ЦБ Иркутской области, доля ипотеки на новостройки в общем объеме выдачи в январе-апреле 2019 г. составляет всего 14%.

Тем не менее банкиры уверены, что популярность программы вырастет, ведь невозможно пройти мимо таких привлекательных условий.

«С момента запуска программы прошло чуть более года, одним из условий программы это рождение ребенка в период с 01.01.2018 по 31.12.2022, не все клиенты подходят под эти требования, – подтверждает Наталья Баркова, директора Иркутского филиала Россельхозбанка. – Но хочется отметить рост заявок по данной программе».

Первоначально по условиям этой госпрограммы ипотеку выдавали под 6% годовых на первые три года кредитования, однако с 2019 года условия льготной ипотеки для семей с детьми изменились. Теперь пониженная ставка 6% действует на весь срок ипотеки и распространяется на семьи, в которых родился второй, третий, четвёртый и последующие дети до 2022 года.

«Со временем спрос будет расти, т.к. все большая часть населения будет подходить под ее условия – должны родиться дети и быть сформирована потребность в улучшении жилищных условий. Основная причина интереса к программе – привлекательные условия, – объясняет Александра Макарова, управляющий ВТБ в Иркутской области. – В целом, мы отмечаем стабильный спрос на данную программу. В июне ВТБ в рамках госсубсидирования также запустил программу рефинансирования ипотеки. Ставка на весь срок кредита фиксированная и составляет 5% годовых».

«Основные условия программы льготной ипотеки, субсидируемой государством, унифицированы для всех банков-участников, – отмечает Ирина Ярыгова, начальник отдела продаж ипотечных кредитов РЦ «Сибирский» Райффайзенбанка.

– Но для наших клиентов мы рады представить одно из самых выгодных предложений на рынке. 17 июля Райффайзенбанк представил новую ставку – 5,69% по ипотечным кредитам в рамках госпрограммы для семей с детьми. Демократичный размер ежегодного страхового платежа в совокупности с привлекательной ставкой дают оптимальную полную стоимость кредита (ПСК). Именно по ПСК мы рекомендуем сравнивать программы банков».

В программе детской ипотеки формально участвуют 45 банков, с 1 января 2020 года к программе планирует присоединиться банк «Открытие».