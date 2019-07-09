10 невероятных замков россиян, выставленных на продажу

На «Авито Недвижимость» продается около 400 домов, построенных в стиле средневековых замков. Объекты, стилизованные под крепость или цитадель с башнями, шпилями и коваными элементами декора встречаются по всей России. Площадь таких домов может достигать до 1 200 квадратных метров, а стоимость – 180 млн рублей.

1. Средневековая крепость в Московской области за 180 миллионов рублей

Самым дорогим замком в топ-10 стал дом в стиле средневековой крепости в Подмосковье за 180 млн рублей. Цокольный этаж переоборудован под зону отдыха с бассейном. Планировка первого этажа включает в себя парадный холл, гостевой санузел, гостиную-столовую, бильярдную с мини-баром, кухню с выходом на просторную террасу и римские термы – сауну, построенную в стиле античных бань. На втором – холл-галерея, гардеробная, кабинет и пять спален. В башне замка есть отдельная двухуровневая гостевая зона с собственной залой, спальней, санузлом и балконом. Для внутренней отделки были использованы дорогие природные материалы: мрамор, канадский кедр, бамбук и редкая тропическая древесина венге. Окна украшены витражами авторской работы, в доме - антикварная мебель. На территории площадью 33 сотки, помимо замка (900 кв.м.), построены дом для персонала, теннисный корт, летняя беседка в виде кованой кареты с ананасом на крыше и гараж.

2. Резиденция в Краснодаре за 170 миллионов рублей

Резиденцию площадью 1 000 кв. метров на берегу Кубани можно приобрести в Краснодаре за 170 млн рублей. На участке в 50 соток, помимо дома, построены коттедж для обсуживающего персонала, ангар для катеров и гараж на несколько автомобилей. По всему периметру установлена система видеонаблюдения.

3. Замок с бронированными дверями в Гурзуфе за 99 миллионов рублей

Замыкает тройку самых дорогих домов-замков 4-этажный дворец в Крыму площадью 1 200 кв. метров. Дом расположен в эксклюзивном месте – старинном курортном городе Гурзуф, на береговом склоне горной реки Авунда. Как отмечает продавец, при проектировании дома учитывался фактор сейсмичности территории: вдоль участка (26 гектаров) установлены подпорные стены из бетона. В доме функционирует лифт на все 4 этажа, установлены деревянные окна с энергосберегающими стеклопакетами, а двери в цокольный и первый этажи выполнены по эксклюзивному заказу – они бронированные и отделаны деревом и ковкой. В подвальном помещении запланировано строительство винного погреба и тренажерного зала. Также на участке расположен гостевой дом общей площадью 272,5 кв. метра с гаражом для четырех автомобилей. Стоимость дома с участком – 99 млн рублей.

4. Крепость на берегу Волги за 40 миллионов рублей

Масштабный 4-этажный замок на берегу реки Волги в Ивановской области продается за 40 млн рублей в связи с переездом владельца. Внутренняя отдела дома площадью 970 кв. м выполнена в в стиле Loft. По заверению продавца, объект можно использовать в коммерческих целях: как пансионат, турбазу или базу отдыха. Во дворе, на площади в 1,2 гектара, построено дополнительное двухэтажное здание (180 кв.м.) для подсобных работ. Из окон замка открывается панорамный вид на реку, пляж и пристани.

5. Замок с башней в Тюмени за 34,5 миллиона рублей

В Тюмени выставлен на продажу 3-этажный замок «Серый Кардинал». Объект находится вблизи реки Тура. Как сказано в объявлении, коттедж построен по монолитной технологии, облицован кирпичом ручной формовки. Общая площадь «лучшего дома на лучшем месте» – 420 кв. метров, а стоимость – 34,5 млн рублей.

6. «Белгородская крепость» за 32 миллиона рублей

Уютный замок в светлых тонах с ландшафтным дизайном на участке в 14 соток продается в Белгородской области за 32 млн рублей. Продавец уделяет особое внимание фасаду дома, который облицован фактурной штукатуркой «короед». Как говорится в объявлении, внутреннюю планировку тщательно продумывали несколько лет. Гостиная и обеденная зона с панорамным остеклением выполнены из массива ясеня, из окон открывается вид на лес и пруд. На нулевом этаже находится спа-зона с бассейном и финской сауной. В доме также есть камин из мрамора.

7. Английский замок в Казани за 28 миллионов рублей

«Английский Замок» в элитном районе Казани собственник выставил на продажу за 28 млн рублей. Два этажа коттеджа (362 кв.м.), включая цокольный, сделаны с использованием витражей, лепнины, резной работы по дереву, ковки и художественной росписи по типу фресок. Интерьер дополнен коллекциями итальянского и китайского фарфора, картинами, чучелами животных и декоративным оружием. На цокольном уровне расположена зона отдыха с бильярдной, сауной, бассейном и спортзалом. Причина продажи – срочный переезд владельца.

8. Замок на берегу моря за 25 миллионов рублей

Этот объект недвижимости привлекателен не только внешним видом, но и месторасположением. Коттедж стоимостью 25 млн рублей находится в Крыму, в 700 метрах от песчаного пляжа. Фасад дома покрыт ракушками, собранными на Черноморском побережье. Планировка двухэтажного замка (253,6 кв.м.) включает в себя парадный холл, каминный зал, кухню, пять комнат, четыре санузла, подвал и гараж. На территории площадью 15,3 соток разбит большой фруктовый сад, построены беседка, бассейн и установлена система полива.

9. Оригинальный замок в Подмосковье за 18 миллионов рублей

Необычный коттедж-замок, построенный итальянским дизайнером продается в Московской области за 17,95 млн рублей. Данный объект размещен в девяти километрах от МКАДа по Дмитровскому шоссе. Как сказано в объявлении, интерьер выполнен на заказ в оригинальном стиле, специально разработанном конкретно для этого замка: кухня, коридор и санузлы выкрашены в черно-белую гамму с шахматным полом, одна из стен мансарды – в цвета радуги. Помимо этого в доме есть три камина, тир, летняя веранда и выход на прогулочную зону в лесу. Площадь жилья составляет 470 кв. метров, а участка – 12 соток.

10. Цитадель в Уфе за 9 миллионов рублей

Мини-цитадель (157 кв.м.) выставлена на реализацию в Уфе за 9 млн рублей. Планировка включает в себя гостинную с кухней, спортзал, мастерскую, баню, санузел и гараж. Во дворе (15 соток) построены волейбольно-баскетбольная площадка, большая теплица, колодец и парковка, выложенная природным камнем. Как сказано в объявлении, продавец рассмотрит вариант обмена на квартиру в Уфе или дом на Черноморском побережье.