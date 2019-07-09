ВСЖД организует отправку детей из зоны паводка в оздоровительные лагеря

Восточно-Сибирская железная дорога организует отправку детей из районов Иркутской области, пострадавших от наводнения, в оздоровительные лагеря. Возможность отправить своих детей на отдых предложена почти 750 сотрудникам железной дороги. Выезд первой группы из 31 ребенка в ДОЛ «Огоньки», «Сибиряк» и «Сосновые родники» состоится в ближайшие дни. Запланирована отправка на отдых свыше 100 человек на Черноморское побережье.

Кроме того, ВСЖД в оперативном порядке взаимодействует с региональными властями в части предоставления вагонов для отправки детей на отдых. Так, 6 июля организована перевозка свыше 150 человек в места отдыха на ст. Лена и ст. Падунские пороги.

11 июля состоится отправка 3 вагонов для доставки 140 детей и 14 сопровождающих в оздоровительные лагеря Кемеровской области.

Ранее о готовности принять 150 детей из затопленных районов в составе международных смен заявили представители аппарата президента Монголии. Для доставки ребят монгольская и российская сторона также готовы отправить пассажирские вагоны.