Команда с участием сотрудников Сбербанка стала чемпионом мира по стратегии и управлению бизнесом

Сотрудники Сбербанка в составе команды «Отцы и дети» выиграли чемпионат мира по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge. Среди членов команды - участники флагманских проектов платформы «Россия – страна возможностей»: конкурса «Лидеры России» и кубка «Управляй!».

Турнир проходил в Екатеринбурге, цель состязаний — массовое развитие навыков ведения бизнеса и управления. Соревнования проводятся с помощью специальной образовательной программы, основанной на комплексном компьютерном бизнес-симуляторе. Российский чемпионат по этой дисциплине проходит уже 13 лет — по инициативе РАНХиГС. За это время в нем приняло участие около 70 000 человек.

Сотрудники Сбербанка Максим Кирилов и Сергей Ионин работают в отделе прогнозирования и операционного планирования службы финансового менеджмента. Банк со вниманием относится к подобным достижениям и учитывает их при рассмотрении планирования карьеры сотрудников внутри Сбербанка.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

«Поздравляю всю нашу команду с этим достижением. Мы рассматриваем это как частично и наш успех, ведь мы участвуем во всех подобных программах, которые проводит государство и делимся нашим управленческим опытом. Мы организовываем огромное количество совместных бизнес-программ с ведущими институтами мира для развития нашего персонала и используем для этого самые современные средства».

Чемпионат Global Management Challenge основан в Португалии в 1980 году. За это время российские команды 6 раз становились мировыми чемпионами. В этом году второе место, вслед за российской командой, заняли представители Португалии, на третьем месте — команда из Кот-д’Ивуара.