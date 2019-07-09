МЧС: В Тулуне остаются подтопленным 190 жилых домов

В поселке Октябрьский Чунского района Иркутской области в рамках ликвидации последствий чрезвычайной ситуации выполнены работы по отводу воды с территории частных домовладений 6 улиц. В аварийно-восстановительных работах задействована группировка МЧС России - 40 человек, на вооружении которой пожарно-насосная станция, пожарный автомобиль и аварийно-спасательная машина. Об этом 9 июля сообщает пресс-служба МЧС по Иркутской области.

В городе Тулуне остаются подтопленным 190 жилых домов, в которых проживают 475 человек, 190 приусадебных участков. Здесь в круглосуточном режиме производится разбор аварийных зданий, очистка улиц от мусора и вывоз его на полигоны, оказывается адресная помощь по откачке воды из домов и с придомовых территорий и доставке технической воды населению, проходит дезинфекционная обработка.

В минувшие сутки удалось устранить затор под мостом на федеральной трассе.

Электроснабжение восстановлено во всех населенных пунктах. Дальнейшая работа проводится по заявкам населения.

На 9 июля запланирована уборка улиц от мусора с применение специализированной инженерной техники, оказание адресной помощи населению, работа с ветеринарной службой по уборке погибших животных.