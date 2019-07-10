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Заразных болезней в зоне ЧС в Иркутской области не зарегистрировано

10 июля 2019

Заразных болезней в районах стихийного бедствия Иркутской области не зарегистрировано. Об этом сообщил руководитель службы ветеринарии региона - главный государственный ветеринарный инспектор Иркутской области Борис Балыбердин.

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Служба ветеринарии региона продолжает ветеринарно-санитарные мероприятия по ликвидации последствий ЧС, вызванной паводком. Для предотвращения возникновения эпизоотий и заражения местности биологическими отходами в районах, попавших в зону затопления, определены места по уничтожению павших животных путем их сжигания. Зоны уничтожения согласованы с администрациями районов, станциями по борьбе с болезнями животных, Управлением Роспотребнадзора по Иркутской области. Всего на данный момент выбрано 15 мест: Чунский район (2 места), Тайшетский район (6 мест), Тулунский район (4 места), Нижнеудинский район (3 места). Об этом сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

Службой ветеринарии Иркутской области во взаимодействии с администрациями Тайшетского и Нижнеудинского районов основной объем мероприятий по поиску и уничтожению трупов павших животных завершен. В Тулунском районе в с. Паберега силами МЧС осуществляется отвод воды, после чего будет обеспечен доступ на территорию КФХ Алексеенко и осуществлен поиск, уничтожение трупов павших животных и дезинфекция. Также продолжаются точечные выезды на места обнаружения трупов павших животных.

Служба ветеринарии Иркутской области обращает внимание, что при обнаружении павших животных, в том числе грызунов и птицы, категорически запрещается прикасаться и перемещать их, необходимо незамедлительно сообщить по телефону: 89027631110.


/ СИА /
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Наводнение в Иркутской области 2019, последние новости
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