Заразных болезней в зоне ЧС в Иркутской области не зарегистрировано

Заразных болезней в районах стихийного бедствия Иркутской области не зарегистрировано. Об этом сообщил руководитель службы ветеринарии региона - главный государственный ветеринарный инспектор Иркутской области Борис Балыбердин.

Служба ветеринарии региона продолжает ветеринарно-санитарные мероприятия по ликвидации последствий ЧС, вызванной паводком. Для предотвращения возникновения эпизоотий и заражения местности биологическими отходами в районах, попавших в зону затопления, определены места по уничтожению павших животных путем их сжигания. Зоны уничтожения согласованы с администрациями районов, станциями по борьбе с болезнями животных, Управлением Роспотребнадзора по Иркутской области. Всего на данный момент выбрано 15 мест: Чунский район (2 места), Тайшетский район (6 мест), Тулунский район (4 места), Нижнеудинский район (3 места). Об этом сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

Службой ветеринарии Иркутской области во взаимодействии с администрациями Тайшетского и Нижнеудинского районов основной объем мероприятий по поиску и уничтожению трупов павших животных завершен. В Тулунском районе в с. Паберега силами МЧС осуществляется отвод воды, после чего будет обеспечен доступ на территорию КФХ Алексеенко и осуществлен поиск, уничтожение трупов павших животных и дезинфекция. Также продолжаются точечные выезды на места обнаружения трупов павших животных.

Служба ветеринарии Иркутской области обращает внимание, что при обнаружении павших животных, в том числе грызунов и птицы, категорически запрещается прикасаться и перемещать их, необходимо незамедлительно сообщить по телефону: 89027631110.