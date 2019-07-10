В Иркутской области стоимость квадратного метра в новостройках выросла на 12,5% за год

В ожидании изменений, связанных с переходом к проектному финансированию, стоимость квадратного метра в Иркутской области подорожала на 12,51% за год[1] и в июне 2019 года составила 47 766 рублей, в то время как по России цена увеличилась на 11% до 70 360 рублей.

По доступности квадратного метра в новостройках Иркутская область стала 20-й среди 37 рассматриваемых регионов.

За год квадратный метр в новостройках подорожал практически во всех регионах России, лидерами роста стали Амурская область (на 31,7% до 65 054 руб.), Кемеровская область (на 22,9%, до 39 789 рублей) и Камчатский край (на 18,6% до 86 064 рублей).

Среди городов неизменным лидером по уровню цен остается Москва (рост на 5,81% до 231 584 рублей), следом идут Ялта (рост на 15,8% до 127 817 рублей) и Сочи (рост на 18% до 120 542 рублей).

«Стоимость квадратного метра в новостройках росла на протяжении последних двух лет на ожиданиях вступления в силу новых правил работы рынка. Теперь, когда изменения произошли, рост на какое-то время может замедлиться: покупатели станут более осторожными, им потребуется время, чтобы удостовериться в стабильности застройщиков. Летом также можно ожидать сезонного снижения активности клиентов и цен, но к началу осени происходит традиционный рост», – отмечает Дмитрий Алексеев, руководитель направления новостроек в «Авито Недвижимость».

Изменение стоимости квадратного метра на рынке новостроек в регионах РФ

№ Регион Июнь 2018 г. Июнь 2019 г. Изменение Место по доступности 1 Амурская область 49 405 65 054 31,68% 32 2 Кемеровская область 32 366 39 789 22,93% 10 3 Камчатский край 72 583 86 064 18,57% 36 4 Татарстан 47 837 56 476 18,06% 29 5 Калужская область 49 070 56 183 14,50% 27 6 Краснодарский край 53 633 61 271 14,24% 31 7 Ленинградская область 62 174 70 536 13,45% 34 8 Иркутская область 42 455 47 766 12,51% 20 9 Красноярский край 41 059 46 062 12,19% 18 10 Калининградская область 52 791 59 182 12,11% 30 11 Тульская область 37 351 41 781 11,86% 12 12 Ростовская область 39 913 44 489 11,47% 15 13 Удмуртия 48 643 53 799 10,60% 26 14 Башкортостан 41 520 45 462 9,49% 17 15 Алтайский край 40 996 44 837 9,37% 16 16 Белгородская область 45 938 50 127 9,12% 23 17 Пермский край 43 415 47 323 9,00% 19 18 Волгоградская область 36 546 39 339 7,64% 8 19 Крым 81 927 88 164 7,61% 37 20 Ставропольский край 38 746 41 622 7,42% 11 21 Новосибирская область 52 448 56 259 7,27% 28 22 Московская область 76 424 81 578 6,74% 35 23 Тюменская область 47 520 50 667 6,62% 24 24 Ханты-Мансийский АО 62 547 66 675 6,60% 33 25 Нижегородская область 45 812 48 439 5,74% 21 26 Воронежская область 36 301 38 377 5,72% 7 27 Владимирская область 37 598 39 475 4,99% 9 28 Саратовская область 33 143 34 571 4,31% 6 29 Челябинская область 30 477 31 763 4,22% 3 30 Свердловская область 47 177 49 126 4,13% 22 31 Дагестан 31 460 32 207 2,38% 4 32 Кабардино-Балкария 29 684 30 280 2,01% 2 33 Брянская область 33 491 33 675 0,55% 5 34 Самарская область 42 483 42 614 0,31% 13 35 Ярославская область 44 501 44 430 -0,16% 14 36 Ингушетия 30 561 29 346 -3,98% 1 37 Республика Коми 56 252 52 529 -6,62% 25

[1] Сравнение июня 2019 года с июнем 2018 года