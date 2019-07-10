В Иркутской области стоимость квадратного метра в новостройках выросла на 12,5% за год

В ожидании изменений, связанных с переходом к проектному финансированию, стоимость квадратного метра в Иркутской области подорожала на 12,51% за год[1] и в июне 2019 года составила 47 766 рублей, в то время как по России цена увеличилась на 11% до 70 360 рублей.
По доступности квадратного метра в новостройках Иркутская область стала 20-й среди 37 рассматриваемых регионов.
За год квадратный метр в новостройках подорожал практически во всех регионах России, лидерами роста стали Амурская область (на 31,7% до 65 054 руб.), Кемеровская область (на 22,9%, до 39 789 рублей) и Камчатский край (на 18,6% до 86 064 рублей).
Среди городов неизменным лидером по уровню цен остается Москва (рост на 5,81% до 231 584 рублей), следом идут Ялта (рост на 15,8% до 127 817 рублей) и Сочи (рост на 18% до 120 542 рублей).
«Стоимость квадратного метра в новостройках росла на протяжении последних двух лет на ожиданиях вступления в силу новых правил работы рынка. Теперь, когда изменения произошли, рост на какое-то время может замедлиться: покупатели станут более осторожными, им потребуется время, чтобы удостовериться в стабильности застройщиков. Летом также можно ожидать сезонного снижения активности клиентов и цен, но к началу осени происходит традиционный рост», – отмечает Дмитрий Алексеев, руководитель направления новостроек в «Авито Недвижимость».
Изменение стоимости квадратного метра на рынке новостроек в регионах РФ
|
№
|
Регион
|
Июнь
2018 г.
|
Июнь
2019 г.
|
Изменение
|
Место по доступности
|
1
|
Амурская область
|
49 405
|
65 054
|
31,68%
|
32
|
2
|
Кемеровская область
|
32 366
|
39 789
|
22,93%
|
10
|
3
|
Камчатский край
|
72 583
|
86 064
|
18,57%
|
36
|
4
|
Татарстан
|
47 837
|
56 476
|
18,06%
|
29
|
5
|
Калужская область
|
49 070
|
56 183
|
14,50%
|
27
|
6
|
Краснодарский край
|
53 633
|
61 271
|
14,24%
|
31
|
7
|
Ленинградская область
|
62 174
|
70 536
|
13,45%
|
34
|
8
|
Иркутская область
|
42 455
|
47 766
|
12,51%
|
20
|
9
|
Красноярский край
|
41 059
|
46 062
|
12,19%
|
18
|
10
|
Калининградская область
|
52 791
|
59 182
|
12,11%
|
30
|
11
|
Тульская область
|
37 351
|
41 781
|
11,86%
|
12
|
12
|
Ростовская область
|
39 913
|
44 489
|
11,47%
|
15
|
13
|
Удмуртия
|
48 643
|
53 799
|
10,60%
|
26
|
14
|
Башкортостан
|
41 520
|
45 462
|
9,49%
|
17
|
15
|
Алтайский край
|
40 996
|
44 837
|
9,37%
|
16
|
16
|
Белгородская область
|
45 938
|
50 127
|
9,12%
|
23
|
17
|
Пермский край
|
43 415
|
47 323
|
9,00%
|
19
|
18
|
Волгоградская область
|
36 546
|
39 339
|
7,64%
|
8
|
19
|
Крым
|
81 927
|
88 164
|
7,61%
|
37
|
20
|
Ставропольский край
|
38 746
|
41 622
|
7,42%
|
11
|
21
|
Новосибирская область
|
52 448
|
56 259
|
7,27%
|
28
|
22
|
Московская область
|
76 424
|
81 578
|
6,74%
|
35
|
23
|
Тюменская область
|
47 520
|
50 667
|
6,62%
|
24
|
24
|
Ханты-Мансийский АО
|
62 547
|
66 675
|
6,60%
|
33
|
25
|
Нижегородская область
|
45 812
|
48 439
|
5,74%
|
21
|
26
|
Воронежская область
|
36 301
|
38 377
|
5,72%
|
7
|
27
|
Владимирская область
|
37 598
|
39 475
|
4,99%
|
9
|
28
|
Саратовская область
|
33 143
|
34 571
|
4,31%
|
6
|
29
|
Челябинская область
|
30 477
|
31 763
|
4,22%
|
3
|
30
|
Свердловская область
|
47 177
|
49 126
|
4,13%
|
22
|
31
|
Дагестан
|
31 460
|
32 207
|
2,38%
|
4
|
32
|
Кабардино-Балкария
|
29 684
|
30 280
|
2,01%
|
2
|
33
|
Брянская область
|
33 491
|
33 675
|
0,55%
|
5
|
34
|
Самарская область
|
42 483
|
42 614
|
0,31%
|
13
|
35
|
Ярославская область
|
44 501
|
44 430
|
-0,16%
|
14
|
36
|
Ингушетия
|
30 561
|
29 346
|
-3,98%
|
1
|
37
|
Республика Коми
|
56 252
|
52 529
|
-6,62%
|
25
[1] Сравнение июня 2019 года с июнем 2018 года