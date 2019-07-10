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В Иркутской области стоимость квадратного метра в новостройках выросла на 12,5% за год

10 июля 2019

В ожидании изменений, связанных с переходом к проектному финансированию, стоимость квадратного метра в Иркутской области подорожала на 12,51% за год[1] и в июне 2019 года составила 47 766 рублей, в то время как по России цена увеличилась  на 11% до 70 360 рублей.

По доступности квадратного метра в новостройках Иркутская область стала 20-й среди 37 рассматриваемых регионов.

За год квадратный метр в новостройках подорожал практически во всех регионах России, лидерами роста стали Амурская область (на 31,7% до 65 054 руб.), Кемеровская область (на 22,9%, до 39 789 рублей) и Камчатский край (на 18,6% до 86 064 рублей).

Среди городов неизменным лидером по уровню цен остается Москва (рост на 5,81% до 231 584 рублей), следом идут Ялта (рост на 15,8% до 127 817 рублей) и Сочи (рост на 18% до 120 542 рублей).

«Стоимость квадратного метра в новостройках росла на протяжении последних двух лет на ожиданиях вступления в силу новых правил работы рынка. Теперь, когда изменения произошли, рост на какое-то время может замедлиться: покупатели станут более осторожными, им потребуется время, чтобы удостовериться в стабильности застройщиков. Летом также можно ожидать сезонного снижения активности клиентов и цен, но к началу осени происходит традиционный рост», – отмечает Дмитрий Алексеев, руководитель направления новостроек в «Авито Недвижимость».

Изменение стоимости квадратного метра на рынке новостроек в регионах РФ

Регион

Июнь

2018 г.

Июнь

2019 г.

Изменение

Место по доступности

1

Амурская область

49 405

65 054

31,68%

32

2

Кемеровская область

32 366

39 789

22,93%

10

3

Камчатский край

72 583

86 064

18,57%

36

4

Татарстан

47 837

56 476

18,06%

29

5

Калужская область

49 070

56 183

14,50%

27

6

Краснодарский край

53 633

61 271

14,24%

31

7

Ленинградская область

62 174

70 536

13,45%

34

8

Иркутская область

42 455

47 766

12,51%

20

9

Красноярский край

41 059

46 062

12,19%

18

10

Калининградская область

52 791

59 182

12,11%

30

11

Тульская область

37 351

41 781

11,86%

12

12

Ростовская область

39 913

44 489

11,47%

15

13

Удмуртия

48 643

53 799

10,60%

26

14

Башкортостан

41 520

45 462

9,49%

17

15

Алтайский край

40 996

44 837

9,37%

16

16

Белгородская область

45 938

50 127

9,12%

23

17

Пермский край

43 415

47 323

9,00%

19

18

Волгоградская область

36 546

39 339

7,64%

8

19

Крым

81 927

88 164

7,61%

37

20

Ставропольский край

38 746

41 622

7,42%

11

21

Новосибирская область

52 448

56 259

7,27%

28

22

Московская область

76 424

81 578

6,74%

35

23

Тюменская область

47 520

50 667

6,62%

24

24

Ханты-Мансийский АО

62 547

66 675

6,60%

33

25

Нижегородская область

45 812

48 439

5,74%

21

26

Воронежская область

36 301

38 377

5,72%

7

27

Владимирская область

37 598

39 475

4,99%

9

28

Саратовская область

33 143

34 571

4,31%

6

29

Челябинская область

30 477

31 763

4,22%

3

30

Свердловская область

47 177

49 126

4,13%

22

31

Дагестан

31 460

32 207

2,38%

4

32

Кабардино-Балкария

29 684

30 280

2,01%

2

33

Брянская область

33 491

33 675

0,55%

5

34

Самарская область

42 483

42 614

0,31%

13

35

Ярославская область

44 501

44 430

-0,16%

14

36

Ингушетия

30 561

29 346

-3,98%

1

37

Республика Коми

56 252

52 529

-6,62%

25

[1] Сравнение июня 2019 года с июнем 2018 года


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