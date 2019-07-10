ИАЦ «Альпари»: Золото летит к $1500

Золото дорожает с начала августа 2018 года. Цена повышалась до $1439 (+30%). В июне покупатели пробили сопротивление $1350 за тройскую унцию на фоне торговой войны между США и Китаем. С точки зрения технического анализа можно сказать, что на восстановление котировок золота началось с начала лета.

После встречи G20 напряжённость между США и Китаем ослабла, так как стороны решили возобновить торговые переговоры. Если новые переговоры провалятся, то покупатели двинутся к $1483 (50% от падения с $1920 до $1046).

В пятницу, 5 июля, США опубликовали отчет по рынку труда. Благоприятная статистика охладила оптимизм участников рынка по поводу снижения ставок на 50 б.п. на июльском заседании. Она оказала поддержку доллару и притормозила рост котировок на золото.

Сегодня состоится выступление главы ФРС США перед Конгрессом с отчётом о денежно-кредитной политике. Трейдеры ожидают, что выступление прояснит ситуацию по поводу будущих действий регулятора.

Заседание FOMC состоится 30 - 31 июля. Если регулятор понизит ставку на 0,25 процентных пункта, то рост котировок золота продолжится до $1500. Если американский центробанк решит еще понаблюдать за экономическим показателями, то золото окажется под давлением. Вопрос остается открытым: с какого уровня начнется коррекция? До конца недели ожидаю повышение котировок в рамках восходящего канала. Сегодня путь до $1500 уже свободен.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»