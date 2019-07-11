70% россиян уверены, что материнский капитал стимулирует рождаемость среди малообеспеченных граждан - ВЦИОМ

Россияне заинтересованы не только в продлении программы материнского капитала, но и в расширении возможностей ее использования. Таковы данные опроса ВЦИОМ.

В целом россияне признают эффективность материнского капитала. Так, 64% опрошенных подтверждают, что данная мера стимулирует семьи заводить второго и последующего ребенка. Причем чаще всего об этом говорят представители самой молодой возрастной группы 18-24 года (69%) и люди в возрасте старше 60 лет (71%). Обратного мнения придерживается около трети опрошенных (31%) — преимущественно представители возрастных групп от 25 до 34 лет (37%) и от 35 до 44 лет (37%).

Большинство наших сограждан также поддерживают тезис, что материнский капитал помогает улучшить материальное положение семей (76%). Чаще всего такое мнение доминирует в старшей возрастной группе 60+ (80%). Не согласны с этим одна пятая часть опрошенных (21%), в особенности молодые люди от 18 до 24 лет (30%).

При этом 69% респондентов утверждают, что материнский капитал стимулирует рождаемость преимущественно среди малообеспеченных граждан. Чаще всего так думают представители старшей возрастной группы 60+ (74%). Не согласны с этим 26% россиян — преимущественно 18-24-летняя молодежь (34%).

Программа материнского капитала рассчитана только до 2021 года, и абсолютное большинство наших сограждан поддерживают ее продление — 78%. Также около половины опрошенных (46%) при возможности расширения списка целевых трат по программе материнского капитала дополнили бы его правом потратить средства на лечение матери и ребенка, еще 17% хотели бы использовать деньги на капитальный ремонт жилья, 12% — получить часть суммы наличными.