Объявлен конкурс на создание дизайн-макета новой формы для хоккеистов «Байкал-Энергии»

Руководство хоккейного клуба «Байкал-Энергия» и генеральный спонсор команды En+ Group объявляют о старте конкурса на создание дизайн-макета новой игровой формы команды в сезоне 2019/2020 годов.

В 2019 году генеральный спонсор компания En+ Group в качестве приоритетного направления поставил задачу повышения интереса болельщиков к играм команды «Байкал – Энергия» и большей вовлеченности населения Иркутска в спортивную жизнь, в том числе за счет улучшения комфортности трибун во время матчей, развития системы сервисов для фан-сектора и усиления взаимодействия команды и болельщиков. Большие изменения происходят и в самой команде – значительно усилен ее состав за счёт новых игроков в предстоящем сезоне. Совершенно логично, что подобного рода изменения диктуют необходимость обновить и образ самой команды «Байкал-Энергия». Идею пересмотреть визуальный стиль команды обсудили болельщики на встрече с представителями En+ Group. В связи с тем, что «Байкал-Энергия» – это больше, чем просто хоккейный клуб, это спортивный символ Иркутска, определить цвета и их воплощение в виде форме хоккеистов решили в формате открытого конкурса, призвав к участию всех, кто не равнодушен к хоккею.

Принять участие могут все желающие и болеющие за команду жители Иркутской области. Работы принимаются по адресу электронной почты: pressa@baikal-energy.ru до 21 июля 2019 года включительно. К дизайн-разработкам также необходимо предоставить пояснительную записку к макетам, с кратким описание авторской концепции и личными данными (фамилия, имя отчество, дата рождения, номер телефона и адрес электронной почты для связи).

В состав конкурсной комиссии войдут представители генерального спонсора, руководство хоккейного клуба, дизайнеры, болельщики, а также представители бизнеса. Результаты конкурса будут объявлены не позднее 31 июля 2019 года. Автор, чей дизайн-макет будет выбран для производства игровой формы хоккеистов, получит памятный приз от хоккейного клуба «Байкал-Энергия».

С подробными условиями о проведении конкурса можно ознакомиться на официальном сайте хоккейного клубы «Байкал-Энергия»: https://baikal-energy.ru/

Михаил Хардиков, генеральный директор «ЕвроСибЭнерго» (управляет энергетическими активами En+ Group):

- Я признателен болельщикам за открытый и конструктивный диалог. Мы считаем фан-клуб «Байкал – Энергия» – одной из важнейших мотивирующих и движущих сил команды. Уверен, вместе мы сможем обеспечить нашей команде новый рывок к победам и укрепить ее престиж как одного из главных символов Иркутска.

Василий Донских, директор хоккейного клуба «Байкал-Энергия»:

- В новом сезоне перед клубом поставлены большие цели. Поскольку успешный клуб должен не только решать серьезные задачи на хоккейной площадке, но и идти в ногу со временем, отвечать дизайнерской моде, на наш взгляд, необходимы перемены. И впервые за долгое время все желающие могут принять участие в создании новой игровой формы.

Об En+ Group

En+ Group - ведущий вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Компания ежегодно направляет на реализацию социальной политики в России около 800 млн рублей. Одно из основных направлений – поддержка и развитие спорта. В рамках него En+ Group с 2012 года финансирует ХК «Байкал-Энергия» (Иркутск), с 2016 года проводит совместно с партнерами мероприятия проекта «На лыжи!», организует спортивные мероприятия и турниры в городах присутствия компании.