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Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин прибыл в Тулун

12 июля 2019

12 июля проходит рабочая поездка Министра труда и социальной защиты РФ Максима Топилина в Иркутскую область. В  Тулуне глава Минтруда России встретится с Губернатором Иркутской области Сергеем Левченко, а также проведет совещание с главами пострадавших районов по вопросу о ликвидации последствий ЧС на территории муниципальных образований Иркутской области.

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В совещании также примут участие представители Пенсионного фонда России, Фонда социального страхования России, Роструда, МЧС России, МВД России, бюро медико-социальной экспертизы, органов государственной власти Иркутской области, Почты России и др.

Кроме того, запланировано посещение консультационного и выплатного пунктов, а также пункта длительного размещения граждан, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.


/ СИА /
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Наводнение в Иркутской области 2019, последние новости
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