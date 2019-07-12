Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин прибыл в Тулун

12 июля проходит рабочая поездка Министра труда и социальной защиты РФ Максима Топилина в Иркутскую область. В Тулуне глава Минтруда России встретится с Губернатором Иркутской области Сергеем Левченко, а также проведет совещание с главами пострадавших районов по вопросу о ликвидации последствий ЧС на территории муниципальных образований Иркутской области.

В совещании также примут участие представители Пенсионного фонда России, Фонда социального страхования России, Роструда, МЧС России, МВД России, бюро медико-социальной экспертизы, органов государственной власти Иркутской области, Почты России и др.

Кроме того, запланировано посещение консультационного и выплатного пунктов, а также пункта длительного размещения граждан, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.