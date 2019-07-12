В Тулуне полностью восстановлено горячее водоснабжение

Сегодня в 10:50 час. начата подача горячей воды в жилые дома от котельной №2 в Тулуне. Вчера в 22:00 час. запущен подпиточный насос, заполнение системы начато в 23:00 час. Таким образом на горячее водоснабжение города работают, как и планировалось, пять котельных. Четыре из них начали подачу горячей воды 9-10 июля. Об этом сообщили в министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области.

В городе запущен водозабор Красный Яр, вчера в 20-00 час. холодное водоснабжение восстановлено в микрорайонах Жукова и Угольщиков, поселках «Гидролизный» и «Строителей», районе «Березовой рощи». Электроснабжение канализационных насосных станций №№3, 4 и городских очистных сооружений осуществляется по нормальной схеме, резервные источники питания отключены.

Совместно с Росавтодором проведено обследование возможности подключения освещения участка федеральной трассы «Сибирь», в том числе моста через реку Ия, определена точка подключения к электрическим сетям ГУЭП «Облкоммунэнерго». Росавтодор планирует завершить подключение электропитания точек освещения до 15 июля, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.