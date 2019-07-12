ФНс напоминает, что 15 июля истекает срок уплаты НДФЛ за 2018 год

До 15 июля необходимо заплатить налог на доходы физических лиц за 2018 год, напоминает ФНС на официальном сайте. Речь идет о тех гражданах, кто подавал декларацию до 30 апреля. Так, декларировать свои доходы обязаны нотариусы, адвокаты, частные предприниматели, репетиторы и те, кто получил доход, с которого не удержали налог.
Оплатить налог можно и в течение всего дня 15 июля. Проще всего это сделать с помощью электронного сервиса «Заплати налоги» на сайте www.nalog.ru.
Пользователи сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» могут сформировать платежный документ в своем личном кабинете и уплатить налог онлайн.
С 16 июля за каждый просроченный день уплаты НДФЛ будет начисляться пеня 1/300 ключевой ставки Банка России.