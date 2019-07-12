En+ начала обновление Иркутской ГЭС в рамках масштабной программы модернизации своих гидроэлектростанций

Компания En+ Group объявляет о начале обновления Иркутской ГЭС в рамках масштабной программы модернизации гидроэлектростанций «Новая энергия», реализуемой в Восточной Сибири. До 2023 года планируется заменить 4 из 8 гидроагрегатов станции.

В июле на Иркутской ГЭС началась замена гидроагрегата №2, запущенного в работу в конце 1956 года. Сегодня, 12 июля, специалисты произвели выемку самой тяжелой его части, ротора, весом 500 т. Таким образом, на станции стартовала программа модернизации «Новая энергия», реализуемая En+ Group на всех гидроэнергетических активах группы в Восточной Сибири. В ее рамках до 2023 года будут заменены четыре из восьми гидроагрегатов Иркутской ГЭС. В результате мощность каждого из них должна увеличиться с 82,8 МВт до 105,7 МВт.

Ранее проводилась замена рабочих колес на Братской, Усть-Илимской и Красноярской ГЭС, гидротурбин и обмоток статора гидрогенератора на Красноярской ГЭС, но до сих пор ни на одной из станций, входящих в En+ Group, работы по замене гидроагрегата (турбина и генератор) полностью не выполнялись. Реализация этого проекта потребует максимальной концентрации и профессионализма от всего коллектива компании.

Гидроагрегат №2 с момента пуска отработал 475 462 часа. Новые гидроагрегаты Иркутской ГЭС производятся на российских заводах: гидротурбины спроектированы и изготовлены на предприятии «Тяжмаш» (Сызрань), генератор - НПО «Элсиб» (Новосибирск). Общая масса поставляемого оборудования составит более 2000 т.

На смену действующим поворотно-лопастным гидротурбинам, установленным во второй половине 1950-х годов на первой в Восточной Сибири ГЭС, придут турбины пропеллерного типа. Рабочее колесо такой турбины обладает более высокими энергетическими показателями в оптимальном режиме и при этом более надежное в эксплуатации из-за упрощенной конструкции.

Совершенно новый гидравлический профиль рабочего колеса обеспечивает повышенный КПД и лучшие кавитационные свойства агрегата, что увеличивает его мощность почти на 20%. Это уже подтверждено приемо-сдаточными испытаниями профиля в лаборатории водяных турбин дочернего предприятия сызранского АО «Тяжмаш» — ČKD Blansko Holding (Чехия).

Программа обновления Иркутской ГЭС является частью масштабной программы модернизации «Новая энергия», реализуемой на ГЭС Ангаро-Енисейского каскада, входящих в En+ Group (Усть-Илимская, Братская, Иркутская и Красноярская). «Новая энергия» – ключевой инвестиционный проект энергетических предприятий En+ Group. Один из основных его приоритетов – повышение надежности и безопасности всех станций, включая Иркутскую.

Модернизация оборудования ГЭС, входящих в En+, позволит повысить коэффициент его полезного действия, даст возможность снизить расходы на проведение ремонтных работ, улучшить рабочие характеристики агрегатов и станций в целом. В рамках нее производится комплексная замена не только основного (гидроагрегаты, рабочие колеса), но и вспомогательного оборудования. Программа рассчитана до 2046 года. Инвестиции до 2026 года с учетом ранее вложенных средств составят 21 млрд рублей. Оценка дополнительных инвестиций до 2046 года в текущих ценах составляет около 34 млрд рублей.

В результате обновления оборудования ГЭС только в первом квартале 2019 года дополнительная выработка на том же объеме воды составила 271 млн кВт⋅ч электроэнергии. Планируется, что по итогам реализации программы сибирские гидроэлектростанции En+ Group, начиная с 2022 года, увеличат производство экологически чистой электроэнергии на 2 млрд кВт⋅ч, пропуская через турбины тот же объем воды. Это позволит снизить выбросы парниковых газов по группе на 2,3 млн т в год, что положительно отразится на экологии сибирских регионов.

Владимир Кирюхин, генеральный директор En+ Group:

- Модернизация ГЭС - ключевой элемент программы развития группы, так как она направлена на увеличение выработки чистой энергии. Принципиально то, что обновление оборудования реализуется не из-за замены устаревшей техники - программа «Новая энергия» направлена на внедрение передовых технологий в генерации, энергосбережении, промышленной и экологической безопасности. Ее реализация в долгосрочной перспективе позволит обеспечить одни из лучших в отрасли показатели эффективности наших гидроэлектростанций.

Об Иркутской ГЭС

Иркутская ГЭС - первая из каскада гидроэлектростанций на Ангаре и первая крупная ГЭС, построенная в Восточной Сибири. Введена в эксплуатацию в 1959 году. Установленная мощность - 662,4 МВт. Выработка электроэнергии в 2018 году составила 3,1 млрд кВт⋅ч. Входит в состав компании «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» (управляет гидроэнергетическими активами En+ Group).

Об En+ Group

En+ Group - ведущий вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Компания объединяет электрогенерирующие активы установленной мощностью 19,6 ГВт (включая 15,1 ГВт гидроэнергетических активов) и алюминиевые производства годовой мощностью 3,9 млн т (через контрольную долю в ОК РУСАЛ, крупнейшем в мире производителе первичного алюминия за пределами Китая по объемам за 2017 год).

В первом квартале 2019 года консолидированная выручка группы составила около $2,8 млрд (более $3,4 млрд в январе-марте 2018 года), чистая прибыль – $409 млн ($667 млн в первом квартале 2018 года). Общая выработка электроэнергии в январе-марте 2019 года – 19,2 млрд кВт⋅ч (первый квартал 2018 года - 17,6 млрд кВт⋅ч). Производство алюминия в первом квартале 2019 года составило 928 000 т (январь-март 2018 года – 931 000 т).