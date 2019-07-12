15 фактов о наводнении в Иркутской области

В связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся на территории Иркутской области в результате паводка, вызванного сильными дождями, большим количеством пострадавших, 12 июля в Иркутской области объявлен днем траура. Портал SIA собрал 15 наиболее важных фактов о наводнении в Иркутской области.

1. Такого паводка в Иркутской области не было 180 лет. Такие данные приводят метеорологи. Наводнению в Иркутской области присвоен статус чрезвычайной ситуации федерального характера.

2. 25 погибших, судьба 9 человек остается неизвестной, такие данные приводит МЧС на 12 июля.

3. 54 000 человек в зоне ЧС вакцинированы во избежание инфекций, из них – 18 178 детей.

5. 10 тыс. рублей составила сумма единовременной выплаты всем пострадавшим в зоне ЧС. Пострадавшим, которые полностью лишились имущества, по федеральному законодательству полагается компенсация в размере 100 тыс. рублей, в случае частичной потери имущества – 50 тысяч рублей. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко подписал указ, по которому отдельные категории граждан, пострадавших в результате паводка в Приангарье, получат дополнительные денежные выплаты.

6. 33 245 человек по данным на 12 июля в зоне ЧС получили единовременную материальную помощь в размере 10 тыс. рублей. Первый транш помощи из федерального бюджета в размере 662 млн рублей был полностью израсходован, 12 июля должен поступить второй в размере 2,3 млрд рублей.

7. 3 296 детей из зоны паводка отправят в оздоровительные лагеря в ближайшее время, 1 000 уже отправлено.

8. 22 автомобильных моста, 48 участков автомобильных повреждено наводнением. 20 мостов восстановлено. Мост через реку Ия в Тулуне на федеральной трассе Р255 «Сибирь» очищен и освобожден от накопившихся завалов

9. 3,8 тысяч человек, 997 единиц техники, из них 61 плавсредство и 10 воздушных судов привлечены для ликвидации последствий ЧС по данным на 12 июля.

10. 122 улицы протяженностью 79 км очищены от мусора, вывезено около 119 тысяч кубометров мусора.

11. 120 т бутилированной воды, 109 т продуктов питания, 65 т одежды и обуви, постельных принадлежностей доставлено и выдано населению.

12. 6 000 обращений поступило на горячую линию

13. Более 1 млн квадратных метров жилья попало в зону затопления, это свыше 9 300 домов. Почти треть восстанавливать нецелесообразно, для проживающих в них людей предполагается социальная выплата из расчета 45 тыс. рублей за квадратный метр. Такие данные привела министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Светлана Свиркина.

14. 26 и 27 июня, даты, с которых всё началось, на юге Сибири образовалась огромная атмосферная воронка с восходящими движениями. Росгидромет и эксперты назвали причины паводков в Иркутской области. По их мнению, к катастрофическим паводкам в регионе привело аномальное развитие атмосферных процессов. Они оценили вероятность повторения их в будущем как достаточно высокую.

15. 29 млрд рублей, по предварительным расчетам, потребуется Иркутской области для восстановления от наводнения. Такую сумму финансовой помощи назвал Губернатор Иркутской области Сергей Левченко, который принял участие в совещании 3 июля в Кремле, которое провел Президент страны Владимир Путин.