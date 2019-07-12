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Вклад «Пенсионный резерв» - в ТОП лучших специальных депозитных программ

12 июля 2019

Вклад «Пенсионный резерв» Связь-Банка вошел в ТОП лучших специальных депозитных банковских программ на рынке, по версии портала Bankchart.

Аналитики исследовали условия размещения вкладов в рублях сроком на 3 года в 30 крупнейших российских банках с любой выплатой процентов независимо от возможности пополнения или частичного снятия средств.

Специальный вклад для пенсионеров «Пенсионный резерв» Связь-Банка можно открыть на сумму от 1 рубля, пополнять или снимать в любой момент без ограничений.

Проценты в рублях - 4% годовых выплачиваются и капитализируются ежемесячно, ограничений по сроку размещения средств нет.


/ СИА /
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