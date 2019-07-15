Промышленное производство в Иркутской области за 6 месяцев 2019 года сократилось, несмотря на рост добычи полезных испопаемых

В январе-июне 2019 года объем промышленного производства в Иркутской области по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года сократился на 1,3%, об этом сообщает Иркутскстат 15 июля.

Добыча полезных ископаемых увеличилась на 1,8%, в том числе угля – на 7,3%, нефти и природного газа – на 0,1%, однако в обрабатывающих видах деятельности зафиксирован существенный спад – 6,6%. Производство машин и оборудования уменьшилось на 33,2%, текстильных изделий – на 32,7%, прочих транспортных средств и оборудования – на 26,6%, лекарственных средств и материалов% – на 11,9%.

Вместе с тем в отдельных видах деятельности отмечался значительный прирост производства. Например, кожевенное производство выросло в 2,4 раза, компьютеры, электронные и оптические изделия – в 1,5 раза. Индекс производства по виду деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» составил 104,9%, в сфере водоснабжения и водоотведения, сбора отходов и ликвидации загрязнений – 103,8%.