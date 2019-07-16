Почти половина запросов в МФЦ Иркутской области приходится на услуги Росреестра

Услуги Росреестра стабильно остаются одними из самых востребованных в МФЦ. За 6 месяцев 2019 года в Иркутской области в офисы МФЦ за услугами Росреестра обратилось около 270 тысяч заявителей, что составило почти 45% от общего числа обратившихся в МФЦ, об этом сообщает Кадастровая палата по Иркутской области.

Напомним, что в Иркутской области действуют 200 офисов МФЦ под брендом «Мои документы» с общим количеством окон – 658. Только в городе Иркутске открыто 9 офисов «Мои документы». Для удобства граждан они расположены в каждом районе города.