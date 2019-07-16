Новости

Почти половина запросов в МФЦ Иркутской области приходится на услуги Росреестра

16 июля 2019

Услуги Росреестра стабильно остаются одними из самых востребованных в МФЦ. За 6 месяцев 2019 года в Иркутской области в офисы МФЦ за услугами Росреестра обратилось около 270 тысяч заявителей, что составило почти 45% от общего числа обратившихся в МФЦ, об этом сообщает Кадастровая палата по Иркутской области.

Напомним, что в Иркутской области действуют 200 офисов МФЦ под брендом «Мои документы» с общим количеством окон – 658. Только в городе Иркутске открыто 9 офисов «Мои документы». Для удобства граждан они расположены в каждом районе города.


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Прощание с долёвкой
Застройщики жилья нашли способ оградиться от эскроу-счетов. Они настроились на продажу жилья по договорам переуступки
Подготовились к новым условиям. В 2 раза больше сделок с новостройками зарегистрировано в Иркутской области в 1 полугодии 2019 года
Первая очередь ЖК «Новые горизонты на Пушкина» в Иркутске будет достроена по старой схеме
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании